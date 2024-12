Max Verstappen heeft zijn excuses aangeboden aan Oscar Piastri na een incident tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander kwam in de eerste bocht na de start in contact met de McLaren-coureur, wat leidde tot een spin voor Piastri.

Verstappen erkende na de race direct zijn fout. “Het was mijn schuld,” gaf hij toe. “Ik probeerde een gat te dichten, maar zat te dicht op Oscar. Ik heb mijn excuses al aan hem aangeboden. Je wil gewoon niet dat zoiets gebeurt. Zeker niet met hem, want hij is een geweldige gast”, voegt de viervoudig wereldkampioen eraan toe.

De Red Bull-coureur uitte nog wel zijn ongenoegen over de straf op de radio toen hij tien seconden stil moest staan in de pits. Na afloop wil hij er echter niks meer over kwijt. “Ik begrijp het niet, maar laat ook maar. Ik ga me niet opwinden over dat soort dingen. Ik kijk uit naar een pauze”, verzucht Verstappen.

Boven op de tijdstraf ontving de nieuwbakken wereldkampioen ook nog twee extra strafpunten op zijn licentie. Hierdoor heeft hij in totaal acht penaltypunten. Nog vier en er volgt een schorsing. “Ach, als ik zorg dat ik er twaalf heb als de baby wordt geboren, dan kan ik met vaderschapsverlof”, grapte Verstappen.

