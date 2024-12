Max Verstappen was behoorlijk geïrriteerd, nadat hij had gehoord van de straf (tien seconden en twee strafpunten op zijn licentie) die de wedstrijdjury hem oplegde na zijn aanvaring met Oscar Piastri in de openingsronde. Ver in de race, toen hij de tijdstraf bij de bandenstop had geïncasseerd, reageerde Verstappen alsnog boos over de boordradio. “Kunnen we niet om twintig seconden vragen? Stomme idioten.”

Die laatste opmerking van de viervoudig wereldkampioen schoot bij SkySport-commentator David Croft en analist Martin Brundle in het verkeerde keelgat. Het duo was, net als Piastri die de manoeuvre van Verstappen cynisch ’typisch eentje van een wereldkampioen’ noemde, hooglijk verbaasd. “Zoiets kun je gewoon niet zeggen tegen de stewards”, oordeelt Brundle, voormalig F1-coureur. “Dat is niet eerlijk. Ze passen gewoon de regels toe. Als je niet tegen anderen aanrijdt, krijg je ook geen straf.”

Volgens de wedstrijdleiding lag de oorzaak van de aanrijding volledig bij Verstappen, die uiteindelijk als zesde finishte. Zijn totaal aantal strafpunten komt door de twee in Abu Dhabi op acht. Bij twaalf stuks binnen twaalf maanden volgt een schorsing van één race.