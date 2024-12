Max Verstappen heeft via social media als X en Instragram gereageerd op het afscheid van Sergio Pérez bij Red Bull Racing. De Nederlander kijkt naar eigen zeggen met plezier terug op de samenwerking in de afgelopen jaren.

“Het was een groot genoegen om met je samen te rijden. We hebben een paar geweldige momenten beleefd die ik me voor altijd zal herinneren. Dankjewel, Checo”, aldus Verstappen in een reactie op het vertrek van zijn teamgenoot.

Hoewel Verstappen zeker afgelopen seizoen weinig tot geen steun had van Pérez in de strijd om de wereldtitel had de Mexicaan volgens de Nederlander niet hoeven vertrekken. Dat liet hij althans publiekelijk al eerder weten. Een uitdager van Verstappen was Pérez als teamgenoot nooit, daarvoor was de Mexicaan op alle vlakken simpelweg een maatje te klein. Wel zal hij worden herinnerd als de man die Verstappen in 2021 een dienst bewees door Lewis Hamilton in de slotwedstrijd in Abu Dhabi het leven flink zuur te maken. Verstappen veroverde in die race vervolgens zijn eerste wereldtitel.

Max Verstappen op X:

It’s been an absolute pleasure driving alongside you 🙏 We’ve had some amazing moments together that I’ll always remember. Thank you, Checo! pic.twitter.com/iaUMunXZb3 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 18, 2024

Wie na het afscheid de opvolger van Pérez wordt als teamgenoot van Verstappen, is officieel nog niet duidelijk. Maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid krijgt de Nederlander volgend jaar Liam Lawson naast zich bij Red Bull Racing.

