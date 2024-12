Liam Lawson is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Het scheelde echter niet veel, of de Nederlander had naast Yuki Tsunoda gereden in 2025. Teambaas Christian Horner onthult waarom Red Bull uiteindelijk toch voor de Nieuw-Zeelander heeft gekozen.

Lawson mag na elf races in de Formule 1 al plaatsnemen in het stoeltje van topteam Red Bull. De Nieuw-Zeelander ontneemt hiermee de kans voor Tsunoda om na vier jaar bij Red Bulls zusterteam Visa RB promotie te maken. “Het was heel, heel spannend tussen die twee,” zegt Horner over de keuze, tegen ESPN.

De Brit legt uit dat er niks mis was met het tempo van Tsunoda. De keuze viel echter op Lawson, omdat de jonge coureur meer doorgroeimogelijkheden heeft. “We hadden het gevoel dat Liam, als je kijkt naar de analyses van zijn races, een iets beter tempo had in de races die hij reed”, vervolgt Horner.

“Zijn kwalificatietempo lag heel dicht bij dat van Yuki en je moet ervan uitgaan dat het potentieel van Liam is dat hij alleen maar beter en sterker zal worden. Hij heeft echt mentale veerkracht en taaiheid getoond.” Horner is wel blij dat Tsunoda binnen de Red Bull-familie blijft als coureur voor Visa RB.

Verstappen negeren

Lawson staat ondertussen een grote uitdaging te wachten als aankomende teamgenoot van Max Verstappen. Horner heeft daarom alvast een gouden tip voor de Red Bull-debutant. “Ik denk dat het belangrijkste is om niet te veel druk op hem te leggen en (voor hem om, red.) niet te veel druk op zichzelf te leggen. Hij neemt het op tegen de beste coureur van zijn generatie”, aldus Horner.

De Brit adviseert Lawson daarom om de prestaties van Verstappen zoveel mogelijk te negeren. “Hopelijk kunnen we volgend jaar een auto leveren die net zo goed bij hem past als Max en dan zien we wel hoe hij het doet.”

