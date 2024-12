Nog geen half jaar nadat Red Bulls teambaas en CEO Christian Horner het contract met Sergio Pérez tot 2027 had verlengd, is het alweer in de papierversnipperaar beland. De prijs voor die zomerse misrekening is hoog: het loopt in de miljoenen.

Sergio Pérez luidde vorig jaar eind april zelf eigenlijk het einde in bij Red Bull. Toen de Mexicaan na zijn overwinningen in race 2 (Saoedi-Arabië) en race 4 (Azerbeidzjan) Max Verstappen openlijk uitdaagde (‘ik kan ook wereldkampioen worden’), werd zijn Nederlandse collega extra geprikkeld. Bij het daaropvolgende nummer in Miami verslond Verstappen zijn teamgenoot: hij reed van P9 naar de overwinning terwijl zijn teamgenoot vanaf pole position was vertrokken.

Na afloop van de galavoorstelling in Florida wees de wereldkampioen heel subtiel op het getal 1 voorop zijn auto. Er kan er maar één de beste zijn, zo luidde de boodschap. Die was voor al zijn collega’s, maar vooral zijn teamgenoot. Het was het startschot voor een recordserie overwinningen op rij van Verstappen (tien stuks).

Klappen

Pérez is nooit hersteld van de geestelijke en sportieve klappen die hij in 2023 door toedoen van zijn formidabele teamgenoot opliep. Natuurlijk beloofde hij beterschap, dit jaar zouden we ‘Pérez 2.0” ontdekken, maar het ging na een opbeurend begin van kwaad tot erger. Vroege eliminaties in de kwalificatie en crashes deden hem schril afsteken bij zijn teamgenoot, die het jaar uiteindelijk afsloot met 285 WK-punten meer dan de Mexicaan.

Voor de zomerstop leek de deur naar de uitgang al open te staan. De algemene verwachting was dat Red Bull (lees: Horner) Pérez na dit jaar uit zijn lijden zou verlossen. Tot ieders verrassing werd zijn contract echter met twee jaar verlengd, tot eind 2026.

Dat had vooral, zo beweerden bronnen destijds, te maken met het feit dat Pérez substantiële sponsoring meebrengt. Telmex, de telecommunicatiegigant van Carlos Slim, heeft in vier jaar meer dan €100 miljoen bij Red Bull neergeteld. Pérez is voor Telmex een belangrijk uithangbord in Zuid-Amerika. Onlangs maakte een andere partner ven Pérez, KitKat (Nestlé), bekend de ‘officiële chocoladereep’ van de Formule 1 te zullen worden.

Flops

In dat licht, waar financiële (en naar verluidt ook persoonlijke) belangen tussen team en commercieel rechtenhouder (FOM) kennelijk parallel lopen, moet ook de eerdere contractverlenging worden gezien. Sportief was er geen enkele aanleiding de Mexicaan aan boord te houden. Dat het besluit Pérez na alle flops alsnog buiten te zetten zo lang heeft geduurd, lag vooral aan de secure afwikkeling. Naar verluidt bleken er van Red Bulls kant weinig of geen goede ontsnappingsclausules in de jongste verbintenis te zitten.

De renstal heeft nu kennelijk toch zijn (miljoenen)verlies genomen. En Pérez’ opvolger, Liam Lawson, zal vast genoegen hebben genomen met een heel wat bescheidener jaarwedde. Na deze zomerse misrekening van Red Bull blijft de imagoschade, op hoon na, beperkt in Milton Keynes.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

