Sergio Pérez heeft een nieuw contract met Red Bull Racing bemachtigd. Dat maakte het team dinsdagavond bekend. De Mexicaan tekent na vier seizoenen voor nog eens twee jaar met de Oostenrijkse renstal. Ondanks de matige resultaten van de afgelopen races, is de regerend kampioen het vertrouwen nog niet verloren in de Mexicaanse coureur.

In een officieel persbericht laat Red Bull weten verheugd te zijn over de nieuwe deal. Met Pérez aan boord heeft het team de line-up tot 2026 vastgelegd – de 34-jarige coureur houdt kampioen Max Verstappen nog twee jaar gezelschap. “Stabiliteit is belangrijk voor ons team”, aldus teambaas Christian Horner. “De samenwerking tussen Checo en Max is altijd succesvol geweest. Ze hebben vorig jaar nog ons eerste één-tweetje in het kampioenschap klaargespeeld.”

De Red Bull-teambaas geeft toe dat Sergio Pérez in de afgelopen weken niet altijd goed presteerde – in de laatste twee Grands Prix reed hij slechts vier WK-punten bij elkaar. “De afgelopen races zijn niet makkelijk geweest”, vervolgt Horner. “Maar we vertrouwen erop dat Checo zijn draai weer weet te vinden. We zullen alles op alles moeten zetten om onze titels te verdedigen. Met deze line-up en met dit team moet dat lukken.”

‘Grote uitdaging’

Sergio Pérez wil Red Bull vooral bedanken voor het vertrouwen. “Ik ben erg blij dat ik mijn Formule 1-carrière hier mag voortzetten”, reageert hij. “Voor dit team rijden is een grote uitdaging en daar houd ik van. [De titel verdedigen] zal extra moeilijk worden dit jaar, maar ik weet zeker dat we dat als team kunnen doen.”

Er gingen al langer geruchten dat Pérez zijn contract ging verlengen met Red Bull. Na de relatief slechte resultaten in Imola en Monaco zorgde dat voor de nodige commotie. Bewezen coureurs als Carlos Sainz en Yuki Tsunoda zouden immers ook aanspraak kunnen maken op een plekje in Milton Keynes. Echter, volgens experts ligger er ook andere redenen aan ten grondslag. Zo zou Pérez ook een grote commerciële waarde hebben voor het team.

