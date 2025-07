Het Amerikaanse Cadillac komt steeds dichter bij haar debuut in de Formule 1, maar vooralsnog heeft het aankomende elfde team op de grid nog geen coureurs gecontracteerd. Onder meer Valtteri Bottas en Mick Schumacher worden genoemd als kandidaten om bij Cadillac achter het stuur plaats te nemen, maar volgens oud-coureur Nigel Mansell moet de Amerikaanse renstal bij Sergio Pérez zijn.

Sergio Pérez wordt al enige tijd gelinkt aan één van de nog twee beschikbare stoeltjes bij Cadillac. Het Amerikaanse team maakt in 2026 haar debuut als elfde team in de Formule 1. Pérez zit zelf zonder stoeltje sinds hij afgelopen december te horen kreeg dat Red Bull niet langer met hem wilde doorgaan. Volgens oud-wereldkampioen Nigel Mansell verdient Pérez echter een tweede kans.

LEES OOK: Cadillac testte al met Mick Schumacher: ‘Markt komt snel in beweging’

“Checo Pérez zou eigenlijk voor Cadillac moeten racen”, steekt Mansell van wal op een gokwebsite. “Hij verdient nog een kans. Hij heeft veel ervaring en heeft vorig jaar goed gepresteerd door Max te helpen met het winnen van het kampioenschap.” Verstappen pakte tijdens de afgelopen Grand Prix van Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij. Pérez werd datzelfde jaar achtste in het coureurskampioenschap.

‘Ervaren coureurs nodig’

De Mexicaan is echter niet de enige ervaren coureur zonder stoeltje die aan Cadillac wordt gelinkt. Ook Valtteri Bottas, tegenwoordig reservecoureur bij Mercedes, is een veelgenoemde kandidaat. Mansell denkt echter dat het Amerikaanse team er verstandig aan doet om Pérez vast te leggen. “Hopelijk zijn er slimme mensen bij Cadillac die hun strategie goed plannen”, vervolgt de Brit. “In het eerste jaar heb je ervaren coureurs nodig die feedback kunnen geven, zodat ze weten wat er nodig is om competitief te zijn. Je hebt mensen aan het roer nodig die weten wat ze doen, anders geef je een fortuin uit zonder competitiever te worden.”

LEES OOK: Verstappen gunt Cadillac-stoeltje aan Pérez: ‘Hij is altijd sterk geweest’

Mansell grapt vervolgens dat Cadillac de oud-wereldkampioen zelf ook nog wel mag bellen. “Het probleem is alleen dat ze niet genoeg geld hebben om mij te kunnen betalen, maar ik zou zo achter het stuur kruipen.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.