Voormalig Red Bull-rijder Sergio Pérez wordt veelvuldig gelinkt aan een samenwerking met het nieuwe Cadillac-team. Het contract van de Mexicaan werd vorig jaar ontbonden, waardoor de 35-jarige coureur zonder stoeltje kwam te zitten. Nu Cadillac op zoek is naar ervaren coureurs, is de zesvoudig Grand Prix-winnaar een interessante kandidaat. Max Verstappen, die vier jaar lang een team vormde met Pérez, gunt zijn oud-collega een nieuwe kans in de Formule 1.

Tijdens het raceweekend op Silverstone werd Verstappen gevraagd naar de geruchten over een mogelijke samenwerking tussen Pérez en Cadillac. De regerend kampioen legde uit waarom hij denkt dat de Mexicaan een goede keuze zou zijn voor het Amerikaanse team. “Ja, hij is zeker een goede optie”, bevestigde Verstappen. “Checo is altijd heel sterk geweest. Natuurlijk kende hij bij ons een paar moeilijke momenten, maar die overheersten nooit.”

‘Zolang hij gemotiveerd is’

In zijn laatste seizoen bij Red Bull presteerde Pérez op zijn zachtst gezegd teleurstellend. Van de 589 WK-punten die het team uiteindelijk verzamelde, stonden er slechts 152 op naam van de Mexicaan. “Ik kon altijd goed met Checo overweg”, vervolgde Verstappen. “Zolang hij gemotiveerd is om te racen, denk ik dat hij – zeker voor een nieuw team – een hele goede keuze is. Als je kijkt naar hoe hij presteerde bij Force India en Racing Point; hij pakte daar altijd goede punten.” Verstappen gaf tot slot aan dat hij momenteel geen contact heeft met Pérez over diens toekomst in de Formule 1.

Meerdere Britse media meldden dat juist Mercedes-reserve en tienvoudig Grand Prix-winnaar Valtteri Bottas de favoriet is voor een stoeltje bij Cadillac. De Fin is dit seizoen een ondersteunende kracht bij Mercedes, maar staat inmiddels ook bekend om zijn ludieke filmpjes op sociale media. Onlangs postte hij een video van zichzelf in een Cadillac. “Nog niet”, zei hij met een knipoog.

