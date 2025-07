Isack Hadjar ziet Sergio Pérez volgend jaar een rentree maken in de Formule 1. De Mexicaan kwam dit jaar, na vier seizoenen in dienst van Red Bull, zonder contract te zitten – hij verbleekte naast Max Verstappen en moest het veld ruimen ten gunste van Liam Lawson. Toch gonst het van de geruchten rond de zesvoudig Grand Prix-winnaar, met name in verband met het nieuwe Cadillac-team. Volgens Hadjar maakt Pérez een goede kans op een nieuw contract.

Volgens de laatste berichten is Sergio Pérez een van de belangrijkste kanshebbers op een stoeltje bij Cadillac. De Amerikaanse renstal, die vanaf 2026 als elfde team zijn debuut zal maken op de Formule 1-grid, houdt zich vooralsnog op de vlakte over de samenstelling van de line-up. Het team heeft keuze te over – vooral onder coureurs met veel Formule 1-ervaring. Valtteri Bottas geldt als een populaire optie, maar ook de ervaring en het commerciële gewicht van iemand als Pérez wegen zwaar.

‘Ik hoor goede dingen’

Pérez heeft eerder aangegeven dat hij openstaat voor een terugkeer in de Formule 1, mits het om een interessant project gaat. “Ik zit in een ongelooflijke positie”, verklaarde hij. “Ik ben erg blij met mijn leven en erg enthousiast over wat me te wachten staat. Als ik een interessant project voorgeschoteld krijg, zal ik het zeker overwegen. Maar alles op zijn tijd.” Pérez benadrukte dat zijn focus momenteel ligt op reizen en tijd doorbrengen met zijn familie.

Isack Hadjar, die dit seizoen zijn debuut maakt bij zusterteam Racing Bulls, rekent op een rentree van Pérez. “Hij is absoluut van Formule 1-niveau, dat is zeker”, aldus de Frans-Algerijnse coureur. “Ik hoor bovendien veel positieve geluiden over hem voor volgend jaar. Het lijkt erop dat er echt iets speelt. Hij verdient daar duidelijk een plekje”, besloot Hadjar resoluut. “Het is Checo waar we het over hebben – hij heeft het best goed gedaan naast Max Verstappen.” In zijn eerste seizoenen bij Red Bull kon Pérez zich af en toe meten met de Nederlander, maar vorig jaar delfde hij steevast het onderspit. Van de 589 WK-punten die Red Bull uiteindelijk verzamelde, stonden er slechts 152 op naam van de Mexicaan.

