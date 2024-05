Max Verstappen staat nog tot 2028 onder contract bij Red Bull, maar in de media twijfelt men of de drievoudig wereldkampioen het nog heel lang uithoudt in Milton Keynes. Verstappen heeft transfergeruchten altijd weg kunnen wuiven, maar nadat hij in Monaco als zesde eindigde, kwam zijn samenwerking met Red Bull weer in opspraak. De 26-jarige coureur wil er niks van weten. “Ik ben blij met waar ik zit.”

Na het raceweekend in Monaco – waarin Max Verstappen meerdere keren zijn ongenoegen over de Red Bull-bolide uitte – verscheen hij voor de camera’s van Formula1.com. De Grand Prix was geen pretje geweest voor Verstappen, integendeel. De Nederlander kwam als zesde over de streep na 78 ‘saaie’ rondjes. Rivalen Ferrari en McLaren voerden ondertussen de top vier aan. Reden voor de regerend wereldkampioen om een transfer te overwegen?

“Zo werkt het niet”, reageerde hij droogjes. “We hebben een hele, hele snelle auto. Als je naar het kampioenschap kijkt, denk ik dat we nog steeds de snelste auto van allemaal hebben. Dus ik ben blij met waar ik zit.”

Ook in 2026, wanneer de reglementen nog eens flink op de schop gaan, verwacht Verstappen bij Red Bull te blijven. “Er wordt zoveel geïnvesteerd in de nieuwe motoren”, doelde hij op de nieuwe samenwerking met Ford. De Amerikaanse autogigant gaat vanaf 2026 de Red Bulls van een nieuwe hybride-krachtbron voorzien.

“We blijven gewoon doorwerken en onszelf verbeteren”, besloot Verstappen. Hij is inmiddels wel klaar met het gespeculeer over transfers. “Als je [na één slechte race] al gaat nadenken over een transfer, dan blijf je bezig. Ik heb daar echt nog geen seconde over nagedacht.”

