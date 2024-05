Na drie titels in de Formule 1 flirt Max Verstappen al langere tijd met andere grote raceklassen. Ook het lange-afstandsracen, met de 24 uur van Le Mans stipt op één, trekt de Nederlandse coureur. Tijdens een persconferentie in Monaco werd Verstappen gevraagd naar zijn Le Mans-ambities. Dit jaar staat hij nog niet aan de start, maar zijn deelname komt misschien wel eerder dan verwacht.

Volgens Max Verstappen vond hij de sfeer van Le Mans als kind al ‘geweldig’. Vader Jos deed ooit mee aan de lange-afstandsrace – toen kon een jonge Max al proeven van een van ’s werelds meest iconische racewedstrijden. Voor hem is vooral het teamelement interessant. “Je moet met je teamgenoten samen een compromis vinden voor de juiste afstelling”, legde hij uit.

Verstappen ziet nog wel wat verbeterpunten voor Le Mans. Zo zet de Red Bull-rijder zijn vraagtekens bij de huidige balance of performance regels – snelle teams krijgen extra kilo’s mee aan boord mee om het overwicht te beperken. “Dat element kan nog beter worden bepaald”, vindt Verstappen. “Het is nu een beetje gokken wat mij betreft.”

Deelnemen met Tsunoda

Daarnaast denkt Verstappen dat ze in het lange-afstandsracen een voorbeeld moeten nemen aan de Formule 1. In de koningsklasse wordt het gewicht van de coureurs gecompenseerd met gewichten, een regel die in het endurance kampioenschap ontbreekt. “Dat moeten ze eerst oplossen”, zei Verstappen streng. “Eigenlijk moet ik Yuki Tsunoda (1,61 meter, red.) als teammaat hebben, dat compenseert mijn gewicht een beetje. Jij zou echt vliegen Yuki”, zei hij lachend. De Japanner van Visa RB was ook op de persconferentie aanwezig.

Verstappen weet in ieder geval zeker dat hij ooit aan de start staat in Le Mans. “Ik heb al enkele gesprekken gevoerd”, vervolgde hij serieus. “Het is een geweldig evenement.” De Nederlander sluit niet uit dat hij zijn Formule 1-verplichtingen met het lange-afstandsracen wil combineren. “Dat ligt aan de voorbereiding”, besloot hij. “Als het te combineren valt, denk ik dat het wel moet lukken.” Verstappen deed tijdens het raceweekend in Imola nog mee aan een virtuele 24 uursrace op de Nürburgring.

Yuki Tsunoda en Max Verstappen tijdens een persconferentie in Japan (Motorsport Images)

