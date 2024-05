Jos Verstappen zag hoe zoon Max in Monaco niet verder kwam dan de zesde plaats. Een schamel resultaat voor de drievoudig wereldkampioen, die in het verleden tweemaal de snelste was in het prinsdom. Verstappen senior legt de schuld bij Red Bull, dat volgens hem te veel bezig is met wat er buiten het circuit om gebeurt. “Er moet iets veranderen”, adviseert de voormalig F1-coureur.

Jos Verstappen geeft in De Telegraaf zijn kijk op de situatie bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal bezorgde zijn zoon al drie keer het kampioenschap, maar in de laatste drie races leek de dominantie van het team te slinken. “Er zullen ook zeker wedstrijden zijn waar Red Bull er weer goed uit gaat zien, maar ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen”, zegt Verstappen na de Grand Prix van Monaco.

‘Moet iets veranderen’

Na een moeizame kwalificatie, waarin de RB20 maar lastig te besturen leek, wist Max Verstappen zijn zesde startplek niet meer goed te maken. “Er moet iets veranderen bij Red Bull”, aldus Jos Verstappen. “Ze moeten zien uit te vinden waar de problemen vandaan komen. Het is duidelijk dat teams als Ferrari en McLaren dichterbij komen. Max heeft dat nog enigszins kunnen maskeren, maar je ziet nu ook het grote verschil met teamgenoot Sergio Pérez.”

“Het lijkt erop dat de tijd dat Red Bull dé dominante auto had, voorbij is”, vervolgt de 52-jarige Limburger, die al eerder twijfelde aan de houdbaarheid van het Oostenrijkse team. Toen teambaas Christian Horner voor onrust zorgde na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag, was Jos Verstappen al niet mals voor Red Bull. Nu lijkt hij het team weer te willen behoeden voor interne problemen. “Ze moeten zich misschien weer wat meer concentreren op het racen dan op andere zaken”, luidt zijn conclusie.

