De Grand Prix van Canada, thuisrace van Lance Stroll, wordt gereden op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Het Grand Prix weekend van Canada is een latertje voor de Nederlandse fans. Bekijk hier hoe laat alle sessies van start gaan tijdens de GP van Canada in het weekend van 7 juni.

Lees alles over de GP van Canada: van het semi-stratencircuit tot historische momenten en afgelopen winnaars!

Na een periode van afwezigheid, door het coronavirus, stond de GP van Canada in 2022 weer op de kalender van de Formule 1. De afgelopen edities werden gewonnen door Max Verstappen. Lukt het de huidig wereldkampioen om hier opnieuw de overwinning te behalen? De afgelopen weekenden worstelde de Nederlander met de RB20. Hij reed een eenzame race op P6. Wat kan Verstappen op dit circuit?

Hoe laat begint de GP van Canada 2024?

Vrijdag 7 juni

19:30 – 20:30 uur 1e vrije training

23:00 – 00:00 uur 2e vrije training

Zaterdag 8 juni

18:30 – 19:30 uur 3e vrije training

22:00 – 23:00 uur kwalificatie

Zondag 9 juni

20:00 – 22:00 uur race