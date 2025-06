De titelaspiraties van Lando Norris kregen een flinke deuk toen hij in de slotfase van de Grand Prix van Canada op zijn teamgenoot botste en uitviel. Hoewel de Brit schuld heeft bekend, wijst Formule 1-wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve juist met de vinger naar Oscar Piastri.

Het onvermijdelijke gebeurde dan toch op Circuit Gilles Villeneuve. In ronde 67 van de race kwamen beide McLaren-coureurs met elkaar in contact. Lando Norris kwam er het slechtst vanaf: zijn race was direct ten einde, terwijl Oscar Piastri verder kon en zijn vierde positie veiligstelde.

De teamgenoten streden fel om de vierde plaats achter Kimi Antonelli. Terwijl Norris op het rechte stuk langszij kwam, gaf Piastri hem geen duimbreed toe en verdedigde zijn positie door later te remmen. Daardoor kreeg de Brit de gelegenheid om over start-finish opnieuw in de slipstream te duiken. Hij waagde zijn poging aan de linkerkant van de baan, maar door de beperkte ruimte knalde hij op de achterkant van de MCL39 van de Australiër. “Het is helemaal mijn schuld. Helemaal mijn fout”, meldde de schuldbewuste Norris over de boordradio.

Jacques Villeneuve blikte na afloop op zijn Instagram-account terug op het incident op het circuit dat naar zijn vader is vernoemd. “Het was gemakkelijk om met de vinger naar Norris te wijzen bij de botsing tussen de twee McLaren-coureurs”, stelde hij. “Hij realiseerde zich te laat dat Piastri naar links bewoog omdat hij met zijn neus in de versnellingsbak van Piastri zat, hij besefte het niet en Piastri schoof geleidelijk naar links. Dat hoort hij niet te doen, het was een beetje smerig, dus er zullen later wat gesprekken zijn binnen het team.”

De wereldkampioen van 1997 deed in gesprek met Sky Spors F1 ook zijn zegje, waarin hij het opnieuw opnam voor Norris. “Nou, nu weet hij hoe Piastri het zal doen in de races. Hij zal dus niet meer verrast zijn”, vermoedt Villeneuve. “En hij was sneller. Hij is over het algemeen sneller geweest in races. Hij moet gewoon zijn kwalificatie verbeteren, want dat is op en neer gegaan, maar hij heeft nog steeds een voorsprong op snelheid. Hij loopt achter in de punten, dus hij is nu meer de underdog in plaats van de leider in het kampioenschap, en dat zou hem kunnen helpen.”

