Het onvermijdelijke is dan toch gebeurd: beide McLaren-coureurs zijn met elkaar in contact gekomen. Terwijl Lando Norris op het rechte stuk langszij komt, geeft Oscar Piastri hem geen duimbreed toe. Over start-finish duikt de Brit opnieuw in de slipstream, maar door de beperkte ruimte knalt hij op de achterkant van de MCL39 van zijn teamgenoot. “Het is helemaal mijn schuld. Helemaal mijn fout”, meldt Norris over de boordradio. Bekijk hieronder een video van het incident!

