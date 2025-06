Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya ergerde zich aan het feit dat Red Bull protest aantekende tegen de uitslag van de GP van Canada. George Russell won het hoofdnummer in Montréal achter de safety car, met Max Verstappen in zijn kielzog. Achteraf probeerde Red Bull een tijdstraf voor Russell af te dwingen, omdat hij opzettelijk op de rem zou hebben getrapt. “Het lijkt wel een kleuterschool”, aldus Montoya over de tactieken van Red Bull.

Uren nadat hij Max Verstappen had verslagen en daarmee Mercedes de eerste zege van het seizoen had bezorgd, moest George Russell zich nog melden bij de stewards in Canada. Red Bull had protest ingediend tegen zijn overwinning en beweerde dat de Brit zich ‘onsportief’ had gedragen. Russell zou plotseling hebben afgeremd achter de safety car, waardoor Verstappen hem onbedoeld inhaalde. Volgens Red Bull bracht de Mercedes-coureur zijn rivaal opzettelijk in de problemen.

Montoya vond het protest van Red Bull overdreven en kinderachtig. “Ik denk dat als Russell écht op de rem trapte en Verstappen hem daardoor inhaalde, de stewards dat serieus moeten onderzoeken”, verklaarde hij tegenover CasinoHawks. “Maar nu lijkt het net een kleuterschool. Waarom zou je hierover protesteren? Het doet denken aan de discussies die je vroeger op de radio hoorde, toen de boordradio’s van teambazen openstonden richting de FIA.”

Dreigende schorsing

“Je hoorde Mercedes en Red Bull toen ruzie maken alsof ze tegen de leraar aan het klagen waren”, grapte Montoya. “Het is nu zoveel beter zonder al dat gekibbel.” Een mogelijke reden waarom Red Bull aandrong op een straf voor Russell, is het feit dat Verstappen nog maar één strafpunt verwijderd is van een schorsing. Montoya gelooft dat de Red Bull-coureur de druk van een mogelijke diskwalificatie wel degelijk voelt. “Het vooruitzicht op een schorsing beïnvloedt Max’ rijstijl”, aldus de Colombiaan. “Het laatste wat hij nu kan gebruiken, is een race missen.”

LEES OOK: Montoya uit twijfels over Norris: ‘Hij is gewoon veel te emotioneel’

“Hij had de snelheid om George aan te vallen en lag zelfs voor op McLaren“, benadrukte Montoya. “Ik weet vrijwel zeker dat er binnen Red Bull een intens gesprek is gevoerd over hoe hij zich dit weekend moest gedragen. Het is onmogelijk om te doen alsof er niets aan de hand is. Ze zullen iets gezegd hebben als: ‘Max, we kunnen ons geen fouten veroorloven – we móéten gewoon winnen.’ Je zag dan ook dat Verstappen een goede start had, maar daarna niet echt aanviel. Hij pushte niet. Normaal gesproken zie je hem in de eerste ronde tot het uiterste gaan, maar dat deed hij nu niet.”

Juan Pablo Montoya ergerde zich aan de tactieken van Red Bull na afloop van de GP van Canada. De Oostenrijkers dienden protest in tegen de overwinning van George Russell (Getty Images)

Lees hier alles over GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.