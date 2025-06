George Russell won tijdens de afgelopen Grand Prix van Canada zijn eerste race van het seizoen. Op het podium werd hij vergezeld door teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Een mooi beeld, al was het Lando Norris die na afloop van het weekend de krantenkoppen domineerde. De spraakmakende en langverwachte botsing met teamgenoot Oscar Piastri in de slotfase van de race maakte veel los. Oud-coureur Juan Pablo Montoya roept Norris op om in het vervolg minder emotioneel te zijn.

Lando Norris beleefde een rampzalig raceweekend in Canada. In de kwalificatie stelde de McLaren-coureur al teleur – op zaterdag zette hij in zijn uiterst competitieve MCL39 slechts de zevende tijd neer. Tijdens de race vocht hij zich een weg naar voren, maar een onnodige botsing met teamgenoot Oscar Piastri zorgde ervoor dat de Brit zonder WK-punten naar huis ging. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Norris onder druk lijkt te bezwijken. Piastri vergrootte zijn voorsprong in het kampioenschap ondertussen tot 22 punten.

‘Norris is te emotioneel’

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya benadrukte tegenover CasinoHawks dat Norris in Montréal flink de mist in ging. “Hij maakte eigenlijk twee grote fouten”, aldus de Colombiaan. “Ten eerste in de kwalificatie. Q3 liep volledig uit de hand. De afgelopen weken leek hij de situatie onder controle te hebben en was hij vaak sneller dan Piastri. Maar nu haalde hij Q3 en kreeg hij het gewoon niet voor elkaar. En dat is moeilijk om te zien, want hij leek weer sneller te zijn dan zijn teamgenoot. Piastri kan ondertussen gewoon ongestoord profiteren.”

“Norris is gewoon veel te emotioneel”, verzuchtte Montoya. “Ik mag hem echt. Ik leef met hem mee vanwege die emoties – elke keer dat hij zichzelf in een lastige situatie brengt. Hij is het hele weekend zo kalm en presteert zo goed. En dan komt hij in Q3 en denkt hij ineens: ‘Nu kan ik het niet meer verpesten.’ Maar weet je, op het moment dat je denkt dat het niet meer fout kan gaan, is dat juist wanneer het vaak wél fout gaat.”

Waar bleef de straf?

Dat Norris in de race vervolgens op zijn teamgenoot inrijdt, is minstens zo onnodig, aldus Montoya. “Hij dacht volgens mij dat hij er net tussendoor kon komen”, lichtte de Colombiaan toe. “In een rechte lijn kun je er misschien nog net mee wegkomen als je de auto een stukje op het gras zet, maar hier kwam er een bocht aan. Zelfs als Piastri hem wat ruimte had gegeven en Norris via het gras was gepasseerd, was zijn auto waarschijnlijk achterstevoren gegaan. Het had dus nooit gewerkt, ook als hij Piastri niet had geraakt. Dat ongeduld is zo onnodig. Je moet Piastri dwingen fouten te maken, in plaats van zelf fouten te maken.”

De McLaren-coureur kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident – een weinigzeggende sanctie, aangezien hij de eindstreep niet haalde. Norris’ ogenschijnlijk milde bestraffing riep vragen op over het uitblijven van strafpunten op zijn licentie, of een gridstraf voor de volgende race in Oostenrijk. Montoya is het ermee eens dat de 25-jarige Brit zwaarder bestraft had moeten worden. “Waarom, als je iemand vijf seconden straf geeft voor roekeloos rijden en het veroorzaken van een incident, krijgt hij dan niet minstens één strafpunt op zijn licentie?”, vroeg hij zich af. “Daar klaagt Verstappen ook altijd over – daarom zei hij ooit al dat Britse coureurs worden voorgetrokken. Moet niet iedereen die iets doms doet strafpunten krijgen? Wat Norris deed was in ieder geval heel stom. Geef hem dan een passende straf, of geef hem helemaal geen straf.”

