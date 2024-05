Na een twee uur durende processie door de straten van Monaco bewees Charles Leclerc zich de beste voor het eigen publiek. De Monegask ging met de grote prijs naar huis na een weinig enerverende race. De internationale pers heeft amper kunnen genieten van het schouwspel in Monaco, mede dankzij de onopvallende race van kampioenschapsleider Max Verstappen.

Ondanks het podium voor de eigen Carlos Sainz zijn ze in Spanje keihard voor de Grand Prix van Monaco. Naast het langzame tempo en de voorspelbare uitslag krijgt ook Max Verstappen kritiek om zijn oren. “Tenzij de wagens in de toekomstige reglementen een meter korter worden, zijn er drie races per jaar die op zaterdag beslist worden”, schrijft het Spaanse Marca. “Op zondag is het gewoon bidden voor pech bij anderen.”

De Spanjaarden konden het maar moeilijk verkroppen dat Verstappen durfde te klagen over een saaie race – vorig jaar reed de Nederlander immers week in week uit aan de leiding. “Toen had hij nog plezier en was er geen wolkje aan de lucht”, merkt Marca op. “Eigenlijk is het net als Lewis Hamilton, die klaagde over de dominantie van Red Bull. Toon eens wat ballen”, adviseert de krant.

‘Prins van Monaco’

In Italië focussen ze zich liever op Charles Leclerc, de Ferrari-coureur die eindelijk aan het langste eind trok in zijn thuisland. La Gazzetta Dello Sport roemt Leclerc als de enige echte ‘prins van Monaco’. Het was immers de eerste keer dat er een Monegask de Grand Prix van het prinsdom op zijn naam zette. “Leclerc reed zorgvuldig en foutloos om deze kans niet door de vingers te laten glippen”, schrijft de roze sportkrant. “Na de finish ontplofte hij van geluk”. Verder wil La Gazzetta benadrukken dat het erom spant in het wereldkampioenschap – slechts 31 punten scheiden Max Verstappen van de kersverse winnaar.

Het Duitse Bild is vooral het ongeluk van Sergio Pérez nog niet vergeten. In de openingsrondes van de race schakelde het beeld opeens over naar Pérez’ RB20 – althans, wat daar nog van over was. “Ferrari overwint na horror-crash”, koppen de Duitsers. Het verslag benoemt vervolgens hoe Max Verstappen geen vuist kon maken tegen de concurrentie. “De wereldkampioen beet zijn tanden stuk op de Mercedes van George Russell. Hij kon de Brit op de nauwe straatjes simpelweg niet inhalen.” De conclusie van onze Oosterburen blijft somber. “Een klassieke Monaco-race. Mooie beelden, maar weinig actie.”

‘Monaco-vloek’

In Engeland zijn ze vooral opgelucht dat Charles Leclerc met de zogeheten ‘Monaco-vloek’ heeft kunnen afrekenen. Na ontelbare pechgevallen klom hij zondag eindelijk naar de bovenste trede van het podium. “Leclerc maakt einde aan Monaco-vloek”, koppen ze bij Sky Sports. De Engelsen zagen hoe de Monegask de hele race controleerde en zijn Ferrari uiteindelijk als eerste over de streep trok. “Leclerc reed in eerste instantie langzaam om zijn banden te sparen en het veld bijeen te houden”, luidt de analyse. “Oscar Piastri kon in het vervolg van de race echter weinig druk uitoefenen op de Ferrari-coureur, die won met 7,1 seconden voorsprong.”

Een dubbel podium voor Ferrari met een bijrol voor McLarens Oscar Piastri leverde een kleurrijk podium op in Monaco (Motorsport Images)

