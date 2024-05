Waar de kwalificatie nog zo ontzettend veel spanning opleverde, kreeg het zondagnummer in Monaco weer genoeg kritiek te verduren. Het was immers weer aanschuiven geblazen in het prinsdom. De Formule 1-trein kroop in 78 rondjes voorbij, tot grote verveling van de coureurs. Monaco leverde misschien een saaie race op, maar in het kampioenschap begint het erom te spannen.

Wie naar de top tien kijkt in Monaco, kan meteen concluderen dat het een saaie bedoeling is geweest voor de coureurs. De Grand Prix vestigde een record doordat de eerste helft van het veld na 78 ronden ongewijzigd is gebleven – geen inhaalacties en geen uitvallers leverden dezelfde top tien op als na de kwalificatie. Het vorige record stond ook op naam van Monaco, in 2018 bleef de top zes onveranderd.

Kampioenschapsleider Max Verstappen, die slechts als zesde over de streep kwam, kan beamen dat hij zich in Monaco behoorlijk verveeld heeft – “Een ontzettend saaie wedstrijd”, zei hij achteraf tegen Viaplay.

Kampioenschap

In het wereldkampioenschap heeft de Grand Prix van Monaco gelukkig wel voor een aantal interessante verschuivingen gezorgd. Charles Leclerc heeft weer een inhaalslag gemaakt ten opzichte van koploper Max Verstappen – respectievelijk hebben de coureurs 169 en 138 punten. Diens teamgenoot, Sergio Pérez, is inmiddels voorbijgestoken door Lando Norris én Carlos Sainz. De Red Bull-coureur staat nu op de vijfde plaats in het WK.

Bij de constructeurs begint het er ook om te spannen. Red Bull bezet nog steeds de eerste plaats – 276 punten – maar dankzij Ferrari’s dubbele podium in Monaco kan daar binnenkort verandering in komen. De scuderia is slechts 24 punten verwijderd van de leiding.

