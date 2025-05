Voormalig Formule 1-coureur en tweevoudig Le Mans-winnaar Alexander Wurz wil het circuit van Monaco zodanig aanpassen dat er meer inhaalmogelijkheden worden gecreëerd. Het kroonjuweel was afgelopen weekend opnieuw onderhevig aan scherpe kritiek. Na een spannende kwalificatie draaide de daaropvolgende race voor de zoveelste keer uit op een optocht. Wurz, wiens bedrijf al werkt aan het megalomane Qiddiya-circuit, heeft oplossingen.

De FIA deed dit jaar een vergeefse poging om het entertainmentgehalte van de GP van Monaco iets op te krikken. Alle coureurs moesten verplicht twee keer naar binnen komen voor nieuwe banden. Het mocht niet baten. De top tien bleef grotendeels ongewijzigd, waarbij ook het podium niet veranderde ten opzichte van de startopstelling. Meerdere coureurs en teambazen bevestigden achteraf dat inhalen op de baan simpelweg onmogelijk is met de huidige Formule 1-auto’s. Niet veel later presenteerde Alexander Wurz op sociale media welke aanpassingen hij zou maken om inhalen in Monaco te bevorderen.

De Oostenrijker, die met zijn WURZdesign-onderneming ook meewerkt aan het nieuwe Qiddiya-circuit in Saoedi-Arabië, ziet drie mogelijkheden om het circuit te verbeteren. Daarbij houdt hij wel rekening met de ‘stedelijke beperkingen’ van het prinsdom. Ten eerste wil hij de nouvelle chicane verder naar voren verplaatsen. “Je kunt hier al bijna inhalen”, legt Wurz uit. “Toch, op basis van mijn eigen ervaring en de gesprekken met andere coureurs, denk ik dat de chicane later moet komen. Het betekent dat je minder goed kunt verdedigen in de knik na de tunnel.” Op het langere rechte stuk dat er ontstaat, zouden coureurs bovendien meer tijd hebben om een inhaalactie voor te bereiden.

Inhalen, inhalen, inhalen

Ten tweede wil hij de beroemde Rascasse-bocht een nieuw profiel geven door de apex met twee of drie meter te verplaatsen. Daardoor wordt de baan een stuk breder. Wurz gaf toe dat hij wordt beperkt door een inrit naar een parkeergarage, maar dat Monaco juist hier alles uit de beschikbare ruimte moet persen. “Zo stel je de bocht meer open voor een divebomb-actie”, licht hij toe. “Als coureur moet je verdedigen of accepteren dat je een gat creëert.” Bovendien zou je als verdedigende partij veel langzamer uit de bocht komen, wat weer mogelijkheden schept op het daaropvolgende rechte stuk.

Tot slot zou Wurz de ingang van de haarspeldbocht – misschien wel het beroemdste stukje Monaco – met een paar meter verbreden. Zo kunnen coureurs hun auto’s makkelijker naast elkaar zetten. Daarbij zou de kerbstone bij het uitkomen van de bocht moeten verdwijnen. “De ideale racelijn zal niet veranderen”, verzekert Wurz, “maar je kunt wel makkelijker een inhaalactie forceren.” Of de Formule 1 en de FIA de aanpassingen omarmen, is nog maar de vraag.

Bekijk de plannen van Wurz hieronder:



