“Ik zat elke ronde op het puntje van mijn stoel”, sneerde een cynische Max Verstappen na afloop van de Grand Prix van Monaco. De Nederlander was allerminst onder de indruk van het nieuwe format dat de race spannender had moeten maken. Geïnspireerd door Mario Kart komt hij, met een knipoog, zelf met een alternatief voor de stratenrace.

Om de doorgaans saaie optocht van de Grand Prix van Monaco spannender te maken, werd dit jaar een nieuwe regel ingevoerd: coureurs moesten twee pitstops maken. Toch bleef de volgorde aan kop onveranderd: Max Verstappen eindigde precies waar hij gestart was, namelijk op de vierde plek, achter Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri.

LEES OOK: Sarcastische Verstappen berust in vierde plaats in Monaco: ‘Volgende keer vier pitstops?’

Bananen gooien

Verstappen koos voor een afwijkende strategie. In tegenstelling tot de drie coureurs voor hem, die op de medium compound begonnen, startte de Nederlander op de harde band. Hij stelde beide pitstops uit en dook pas in de laatste ronde voor de tweede keer de pits in. Daarmee gokte hij op een rode vlag-situatie, wat hem een ‘gratis’ stop had kunnen opleveren. Die rode vlag bleef echter uit, waardoor hij zijn leiding moest afstaan en uiteindelijk genoegen moest nemen met P4. “Of je nou één stop doet of tien: je kan hier toch niet echt racen dus het doet er niet echt toe wat je doet” beweerde Verstappen tegenover Sky Sports. “Zelfs aan het einde, toen ik aan de leiding lag en mijn banden er helemaal aan waren, kon nog niemand me voorbij. Ik denk dat je met de huidige Formule 1-auto’s misschien met moeite een Formule 2-auto in zou kunnen halen.”

De Red Bull-coureur snapt de gedachte achter de nieuwe regel. “Maar ik denk niet dat het echt gewerkt heeft. We waren bijna bezig met Mario Kart of zoiets, maar dan moeten we extra dingen toevoegen aan de auto’s. Ik weet niet, misschien dat we dan met bananen kunnen gooien of zoiets.”

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.