Max Verstappen is niet overtuigd van het nieuwe format voor de GP van Monaco. Het kroonjuweel – dat de afgelopen jaren steeds vaker een optocht werd – was ook met twee verplichte pitstops weinig verheffend. De Nederlander kwam na achtenzeventig ronden als vierde over de streep; geen plaatsen gewonnen of verloren ten opzichte van zijn startpositie dus. Monaco blijft een uitdagend circuit voor Red Bull, zo legde hij uit.

“Het was heel spannend”, grijnsde een sarcastische Verstappen tegenover de media in Monaco. “Ik zat elke ronde op het puntje van mijn stoel. Het was fantastisch, echt.” De Red Bull-coureur leidde lange tijd de race, maar wist dat hij in de slotronden nog een pitstop moest maken en dus de feitelijke top drie voor zich moest dulden. “We hadden niets te verliezen”, legde hij uit. “Het gat achter de voorhoede was groot genoeg. Natuurlijk hadden we een pitstop kunnen maken, maar dan rijd je een beetje in je eentje.”

Red Bull gokte op een late rode vlag, waarbij Verstappen ‘gratis’ zijn tweede pitstop kon maken. “Wij hoopten gewoon dat er nog iets zou gebeuren en we geluk zouden hebben”, bevestigde hij. “Daardoor was ik niet heel gespannen – noem het neutraal.” Verstappen benadrukte nogmaals dat de nieuwe pitstopregels in Monaco niet het gewenste effect hebben gehad. “Zullen we volgend jaar anders vier pitstops verplichten?”, stelde hij sarcastisch voor. “Voor ons deed het echt helemaal niets.”

‘Langzamer dan vorig jaar’

Wat betreft zijn RB21 gaf Verstappen toe dat hij geen vuist kon maken tegen Leclerc en de beide McLaren-coureurs. “De auto is niet per se verbeterd”, zei hij droogjes. “In de kwalificatie waren we zelfs langzamer dan vorig jaar. Zeker in vergelijking met de top drie – die snelheid hebben wij gewoon niet. Elke keer als ik ze probeerde bij te houden, werden mijn banden veel te heet.”

GP Spanje

Wat betreft het wereldkampioenschap, waarin Verstappen in Monaco terrein verloor ten opzichte van de beide McLaren-coureurs, voelt de Limburger nog weinig druk. “Ik ben er niet zo mee bezig”, lichtte hij toe. “Er zullen altijd circuits zijn die ons beter liggen dan andere. Monaco is daar duidelijk niet een van. We hebben het hier de afgelopen jaren altijd moeilijk gehad.” Met het oog op de aankomende race in Barcelona is Verstappen voorzichtig positief. “Onze auto zou daar iets beter moeten gedijen”, besloot hij. “Natuurlijk hoopt iedereen dat de nieuwe regels voor de achtervleugels van grote invloed gaan zijn, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat er veel gaat veranderen.”

Max Verstappen kwam na een weinig verheffende GP van Monaco als vierde over de streep (Red Bull Content Pool)

