George Russell heeft zich kritisch uitgelaten over de nieuwe regel van twee verplichte pitstops in Monaco en komt met een opmerkelijk voorstel dat voor meer spektakel moet zorgen in de smalle straten van Monaco. “Ik denk dat dat is waar racefans het liefst naar kijken.”

Dit seizoen werd een nieuwe regel ingevoerd voor de Grand Prix van Monaco. Elke coureur moest twee pitstops maken, in een poging de race spannender te maken. Toch bleef de startvolgorde na 78 ronden vrijwel ongewijzigd. Bovendien hielden Liam Lawson en Alexander Albon het veld bewust op, waarna hun teamgenoot wegreed en een ‘gratis’ pitstop maakte.

George Russell kwalificeerde zich als veertiende en zat lange tijd vast achter de achtervleugel van Albon, tot grote frustratie van de Mercedes-coureur. Russell sneed een chicane af, haalde de Thaise coureur in en was bereid een tijdstraf te accepteren, maar de stewards legden hem uiteindelijk een drive-through straf op. Na afloop van de race liet Russel zich kritisch uit over het nieuwe format. “Vier seconden van het tempo afrijden is hier doodeenvoudig. Je kunt hier een F2-auto neerzetten die een F1-auto kan ophouden. We moeten absoluut goed nadenken over wat hier in Monaco de oplossing is. Ik waardeer dat ze dit jaar iets probeerden met een tweestopper, maar het is duidelijk dat het helemaal niet werkte.”

Kwalificatierace

De Brit komt met een opvallende suggestie om voor meer opwinding te zorgen. “Voor alle coureurs is de kwalificatie het meest opwindende moment van het weekend. Accepteren we dat? Er zou eigenlijk geen race moeten zijn, maar een kwalificatierace. Je doet er één op zaterdag en één op zondag. De coureur die zich op pole plaatst, krijgt wat punten en een kleine trofee, en degene die zondag wint, krijgt dat ook.”

Russell vermoedt dat het publiek in Monaco niet rouwig zal zijn dat er niet wordt geracet. “Ik denk dat dat is waar racefans het liefst naar kijken. 99 procent van de andere mensen in Monaco drinkt champagne op een jacht, dus het kan ze niet echt schelen.”

