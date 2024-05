Nadat Fernando Alonso’s kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco hem slechts de zestiende startplek opleverde, pleitte de Spanjaard voor een nieuwe kwalificatie format. Al jaren laait geregeld de discussie over de drukte tijdens de kwalificatie weer op. Vooral in Q1 is het soms een heksenketel als het volledige veld – 20 coureurs dus – tegelijkertijd een scherpe tijd wil neerzetten.

De Spaanse coureur had dit weekend ook weer last van de drukte in Q1. Hij moest zich in Monaco tevreden stellen met een zestiende startplek. Als het aan de tweevoudig wereldkampioen ligt, gaat er in de toekomst in de Formule 1, net zoals bij de F2 en F3, met kwalificatiegroepen gewerkt worden.

“Ik denk dat dat (groepskwalificatie red.) geweldig zou zijn”, aldus Alonso. “Monaco is zo spannend en opwindend, het zou mooi zijn om ieders ronde live te kunnen volgen omdat we veel geweldige momenten missen. Maar het is wat het is. Je kunt geluk of pech hebben. Vorig jaar had ik geluk, deze keer zaten we aan de verkeerde kant. Checo (Pérez red.) ook.”

Alonso denkt dat hij door het drukke verkeer wel vijf tienden verloor en dat hij met een ander kwalificatieformat zeker Q2 had gehaald. De coureur van Aston Martin verwijt de andere coureurs trouwens niets. “We konden de auto misschien niet op de pole zetten, maar we hadden voor P7 of P8 kunnen gaan. Ik bevond me echter op de verkeerde plek op het verkeerde moment”, zei Alonso nuchter.

‘Beter voorbereid naar Canada’

Door de mislukte kwalificatie was Alonso voorafgaande aan de race duidelijk over wat hem te doen stond: “Niet crashen, de auto heel houden. In dit deel van het jaar proberen we zo veel mogelijk upgrades mee te nemen, dus het aantal onderdelen op voorraad is niet geweldig. We moeten gewoon proberen de finish te halen en iets beter voorbereid naar Canada af te reizen.”