Alvorens Fernando Alonso zich opnieuw verbond aan Aston Martin, gingen er genoeg geruchten dat hij in trek zou zijn bij Red Bull. Helmut Marko geeft toe dat er inderdaad gesprekken zijn geweest met de Spaanse vedette. Op papier had een transfer naar Milton Keynes een meedogenloze line-up opgeleverd, maar volgens Marko zouden Alonso en Verstappen nooit goede teammaten kunnen zijn.

Alonso tekende in april een nieuw contract met Aston Martin – de tweevoudig wereldkampioen koos na veel speculatie voor nog eens twee jaar met de Britse renstal. Daarvoor werd hij ook veel in verband gebracht met een overstap naar Red Bull. Sergio Pérez had in dat geval de baan moeten ruimen ten behoeve van de 42-jarige Spanjaard. Helmut Marko twijfelt echter aan de combinatie Verstappen/Alonso.

De Red Bull-adviseur bevestigde bij het Duitse Formel1.de dat het team wel met Alonso in gesprek is gegaan. “We hebben zeker gepraat”, gaf hij eerlijk toe. “Maar een goede werksfeer is heel belangrijk voor Verstappen, en ik denk niet dat Alonso daaraan had bijgedragen.” In het verleden is gebleken dat beide coureurs elkaar respecteren, maar binnen één team is Marko bang voor vuurwerk.

“Dat zou ontzettend lastig worden”, vervolgde hij. “Fernando zou de oudste wereldkampioen zijn en Max de jongste. Het verschil is te groot. Ik denk bijvoorbeeld niet dat Alonso heel veel simracet na een Grand Prix”, grapte de Oostenrijker. “Hun persoonlijkheden zijn heel verschillend, maar ze willen wel allebei de snelste zijn. Als één team dat in de goede banen moet leiden, wordt het veel te lastig.”

