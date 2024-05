Het zogenaamde ‘kroonjuweel’ van de Formule 1 staat voor de deur – de prestigieuze Grand Prix van Monaco wordt dit weekend afgewerkt. De historische race door de straten van het prinsdom werd al twee keer gewonnen door Max Verstappen. In een weekend dat vooral draait om de kwalificatie en een goede strategie kan de Nederlander weer wat nieuwe records op zijn naam zetten.

LEES OOK: Tijdschema GP Monaco: Zo laat beginnen de sessies

Max Verstappen is blij met zijn vijfde overwinning van 2024, maar heeft zijn zinnen nu gezet op de Grand Prix van Monaco. “Het was fantastisch om in Imola te kunnen winnen”, schrijft de Nederlander in een officieel persbericht. “Maar nu kijk ik uit naar het tweede deel van dit Europese tweeluik. Het is belangrijk dat we goed kwalificeren, want inhalen is hier bijna onmogelijk. Het zal aankomen op een goede strategie, dus dat is waar we ons nu op focussen.”

Voor Verstappen, die aan het begin van zijn Formule 1-carrière naar Monaco verhuisde, is de Grand Prix ook een beetje een thuisrace. “Het is altijd een enorm hectisch weekend”, legt de Red Bull-coureur uit. “Het is fijn dat je dan gewoon naar huis kunt om te relaxen en op te laden voor de race.”

Records

Naast zijn zesde overwinning van het seizoen kan Verstappen ook wat nieuwe records op zijn naam zetten in Monaco. Dankzij zijn poleposition tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna staat de Nederlander nu nog op gelijke hoogte met Ayrton Senna – beide coureurs startten acht keer achter elkaar van de eerste plek. Het record voor de meeste poles aan het begin van een seizoen – zeven keer op rij – deelt hij met Alain Prost.

Als het Verstappen lukt om op zaterdag in Monaco wéér de snelste tijd te rijden, wordt hij recordhouder in beide statistieken. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, zeker nu de kwalificatie ook nog in het water dreigt te vallen.

LEES OOK: Weerbericht GP Monaco: kans op regen tijdens cruciale kwalificatie

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).