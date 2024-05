Na een droog weekend in Italië reist de Formule 1 af naar Monaco voor de gelijknamige Grand Prix. De dwergstaat is het strijdtoneel voor een van meest prestigieuze evenementen op de kalender. Vorig jaar werd de race nog opgeschrikt door hevige regenval – houden de coureurs het dit jaar droog, of kunnen die intermediates weer worden afgestoft? Bekijk hier het weerbericht voor de GP van Monaco.

Voorlopig is het best aangenaam in het zuiden van Frankrijk, en dus ook boven de straten van Monte Carlo. Met een maximale temperatuur van 22 graden Celcius en genoeg zonneschijn is het goed toeven voor de Monegasken. Tijdens het raceweekend belooft het ook goed weer te worden, met uitzondering van de zaterdag – juist als er een o zo belangrijke kwalificatie afgewerkt moet worden. Waar inhalen op de nauwe straatjes van Monaco bijna onmogelijk is, is een goede startpositie immers cruciaal.

Weerbericht GP Monaco

Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen op het programma staan, wordt het maximaal 21 graden in Monaco. Het kan een beetje bewolkt zijn boven het circuit, maar van regen is er op de openingsdag in het prinsdom geen sprake. Pas op zaterdag, wanneer er ook gekwalificeerd moet worden, kan het gaan regen. Er worden de hele dag door druppels verwacht, de kans op neerslag bedraagt nu zo’n 75%. Als het echt gaat hozen, kan het zaterdagnummer zomaar een hele interessante startopstelling opleveren.

Tenslotte zal het tijdens de race waarschijnlijk droog blijven. Met een halfbewolkte lucht en een temperatuur van maximaal 23 graden Celsius is het heerlijk weer tijdens de Grand Prix. Misschien dat een enkele druppel roet in het eten gooit, maar voorlopig is de kans op neerslag slechts 25%.

