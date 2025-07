Voorafgaand aan het raceweekend in Groot-Brittannië werden er al de nodige buitjes voorspeld. Toch viel er de afgelopen dagen weinig regen op Silverstone. Met uitzondering van de kwalificatie – toen enkele coureurs waarschuwden voor druppels op hun vizier – hield de Formule 1 het droog. Hoe anders is dat op zondag – de Formule 3-hoofdrace, die in de ochtend werd verreden, moest worden opgeschort wegens hevige regenval. Moet Verstappen zich ook op regen voorbereiden?

Het lijkt erop dat het de hele dag grijs blijft boven het Britse circuit. Om 11.00 uur lokale tijd staat de hoofdrace van de Formule 2 op het programma – ook dan moeten kampioenschapsleider Richard Verschoor en consorten rekening houden met regen op Silverstone. De vraag is of ook Max Verstappen, die dankzij een magistrale kwalificatieronde vanaf poleposition start, met een waterballet te maken krijgt. De Nederlander toont zich vaak ijzersterk in natte omstandigheden, maar mogelijk zijn de buien tegen de tijd van de Grand Prix alweer voorbijgetrokken.

De Britse GP begint om 15.00 uur lokale tijd. Het is goed mogelijk dat het asfalt dan nog nat is, al neemt de kans op regen in de middag af. De verwachting is dat er tijdens de race ongeveer 25% kans is op een bui. Verder steekt er een relatief zachte wind op vanuit noordwestelijke richting. Het wordt zo’n 20 graden Celsius, waarbij de asfalttemperatuur tussen de 28 en 32 graden ligt. Uiteraard is het Britse weer onvoorspelbaar, dus zullen de Formule 1-teams op alles voorbereid zijn. Doordat het vanochtend met bakken uit de hemel kwam, worden alle scenario’s opengehouden.

De Formule 3-race werd vanochtend al opgeschort door zware regenbuien:

