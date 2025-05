Max Verstappen staat momenteel 25 punten achter op kampioenschapsleider Oscar Piastri. Na de Grand Prix van Monaco is zijn achterstand op beide McLaren-coureurs verder opgelopen, maar de regerend wereldkampioen blijft race na race punten binnensprokkelen. Verstappen beseft maar al te goed dat het seizoen nog lang is en ziet consistentie als de sleutel tot een vijfde opeenvolgende wereldtitel.

Max Verstappen heeft 25 punten achterstand op Oscar Piastri, 22 punten op diens teamgenoot Lando Norris. Als de regerend wereldkampioen in Spanje wint en beide McLarens vallen uit, komt hij op gelijke hoogte met de kampioenschapsleider. Verstappen profiteerde, in de Grand Prix van Spanje notabene, al eens van de uitvalbeurt van twee teamgenoten die streden om de wereldtitel. Beide Mercedessen ‘ketsten er vanaf’ – zoals commentator Olav Mol het treffend verwoordde – en de Nederlander reed naar zijn allereerste overwinning.

Drie overwinningen op Spaanse bodem en vier wereldtitels volgden, waarvan Verstappen de eerste twee allerminst cadeau kreeg. In 2021 won hij het kampioenschap in de laatste ronde, in 2022 werkte hij een achterstand van 47 punten weg op Charles Leclerc. Volgens Verstappen is dit seizoen, waarin hij Michael Schumacher kan evenaren met vijf titels op rij, consistentie de sleutel tot succes. “Je probeert gewoon altijd het maximale uit je halen wat je hebt, of dat nu het winnen van races is of niet. Dat is altijd waar je naar moet streven, wees het hele jaar door consistent zonder al te veel fouten te maken. Dat is altijd de sleutel”, vertelde hij aan Red Bull’s interne TalkingBull-podcast.

Lang seizoen

Na zijn dominante overwinning in Imola moest Verstappen in Monaco genoegen nemen met de vierde plaats. Oscar Piastri werd derde en Lando Norris pakte de zege, waardoor de McLaren-coureurs hun voorsprong in het kampioenschap vergrootten. Daar ligt Verstappen echter niet wakker van. “Ik denk dat ik liever 50 punten aan de leiding sta dan 20 achterstand of wat dan ook. Iedereen geeft daar de voorkeur aan, maar dat is natuurlijk niet de realiteit. Het is nog steeds een heel lang seizoen, we wilden het goed doen in Monaco, en we willen het heel goed doen in Barcelona, en dat is hoe je doorgaat”, zei hij. “Imola was een heel positief weekend voor ons. Stratencircuits zijn altijd hectischer en willekeuriger met het resultaat, maar er zijn nog genoeg races over waar we goed werk kunnen leveren.”

