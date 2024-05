Max Verstappen gaat dit weekend bijklussen: hij rijdt in Red Bulls RB20 een Grand Prix Formule 1 in Imola en in zijn sim een virtuele 24 uursrace op de Nürburgring. Ongebruikelijk of vermoeiend? Niet voor de drievoudig wereldkampioen Formule 1. “Ik doe dit wel vaker.”

Een paar maanden geleden in Jeddah gingen de beelden van Max Verstappen die tijdens het Grand Prix-weekend tot diep in de nacht aan een simrace had meegedaan, nog viraal. “Ik probeerde een beetje in de Europese tijdzone te blijven, ging om vier uur ’s nachts naar bed en stond laat op”, zo lichtte hij later toe. De wereldkampioen Formule 1 heeft zijn eigen simteam en gebruikt het virtuele racen, stelt hij, ook om wat te ontspannen.

Dat zal dit weekend niet anders zijn. Drie dagen lang bestaat het hoofdbestanddeel van zijn werkzaamheden uit het besturen van de RB20 en de jacht op zijn vijfde overwinning van dit seizoen. Een klus die volgens hem geen moment onder zijn simactiviteiten zal leiden: zaterdagmiddag begint op iRacing de 24 uursrace van de Nürburgring, waar Verstappen met drie collega’s team Redline vormt.

“Het ligt er een beetje aan hoe het uitkomt”, antwoordt Verstappen op de vraag wanneer hij in de virtuele race instapt. “Ik heb zaterdagavond niet heel veel tijd en overdag is natuurlijk lastig.” Tot diep in de nacht, zoals in Saoedi-Arabië, zal hij in zijn met state-of-the-art sim uitgeruste motorhome niet doorgaan. “Op tijd naar bed, want ik moet goed uitgerust aan de zondag beginnen.”

Toestemming van zijn werkgever voor zijn simactiviteiten tijdens het raceweekend heeft Verstappen volgens eigen niet nodig. Als er iemand op zichzelf past en de kunst van multitasken verstaat, is hij het wel. “Ik ben professioneel genoeg om in te zien wat wel en niet kan. En je kunt toch niet beslissen wat mensen op zaterdagavond willen doen? Mensen kunnen ook uit eten gaan of iets anders doen. Dat weet je nooit”, meent hij. En bovendien: “Het is mijn vrije tijd.” Wat de buitenwereld daar verder van zegt of denkt, interesseert hem weinig. “Maakt mij niets uit. Met zoveel jaren ervaring weet ik wel wat ik moet doen. En ik doe dit trouwens wel vaker, met gamen.”