Sergio Pérez koerst volgens de laatste geluiden af op een verlenging van zijn aflopende contract bij Red Bull, ondanks zijn teleurstellende prestaties van de afgelopen weken. Volgens voormalig F1-coureur én analist Ralf Schumacher heeft de Oostenrijkse renstal de Mexicaan nodig om Max Verstappen te kunnen betalen. Pérez brengt immers vele miljoenen aan sponsorgelden mee, zo stelt Schumacher.

De positie van Pérez binnen Red Bull staat al langer ter discussie. Afgelopen seizoen viel hij na een sterke start van het seizoen ver terug en eindigde hij in het kampioenschap op een straatlengte achterstand van Verstappen. Ook dit jaar bevindt Pérez zich alweer in een serieuze vormdip. Bij de laatste drie races wist hij niet op het podium te eindigen en bij de laatste twee races, in respectievelijk Imola en Monaco, wist hij in de kwalificatie niet door te dringen tot Q3. Door de slechte resultaten van Pérez lijkt zelfs prolongatie van de constructeurstitel allerminst meer een vanzelfsprekendheid.

Ondanks alle speculaties rondom het stoeltje van Sergio Pérez zou hij desondanks aanspraak maken op een nieuw contract bij Red Bull. Volgens Ralf Schumacher zou dat echter voor een belangrijk deel ook een financiële afweging zijn, zo vertelt hij tegen Formel1.de. Immers, met Sergio Pérez aan boord heeft Red Bull voldoende ruimte om het salaris van Max Verstappen te kunnen veroorloven, zo betoogt hij.

“Je moet niet vergeten dat zolang Max Verstappen blijft de budgetlimieten relatief krap zijn bij Red Bull, en Perez brengt geld in het laatje”, aldus Schumacher, die benadrukt dat hij dat vanuit het team heeft vernomen. De Mexicaanse coureur brengt grote sponsors mee uit zijn vaderland, inclusief telecomgigant Telcel. Die brengen gezamenlijk vele miljoenen in het laatje.

