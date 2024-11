Jos Verstappen vindt dat de FIA hoognodig toe moet naar een ‘pool’ met betaalde, fulltime stewards. Dat zegt de vader van Max Verstappen naar aanleiding van de discussies en alle onduidelijkheid over de opgelegde tijdstraffen bij de recente GP’s in de Verenigde Staten (Austin) en Mexico, onder andere aan Max Verstappen.

“Het gaat om duidelijkheid, consistentie en objectiviteit”, stelt Jos Verstappen. “Je moet ook geen voormalige F1-coureurs neerzetten als stewards, maar mensen die het racen begrijpen, kennis hebben van de regels en, belangrijker, die meer afstand hebben en geen persoonlijke belangen.”

Jos Verstappen pleit voor een vaste pool met professionele stewards. “Als je iedere keer dezelfde mensen hebt ga je ook dezelfde beslissingen krijgen, dat is gewoon beter. De FIA moet een stapje bijzetten qua professionaliteit en op dat vlak laten ze het vooralsnog behoorlijk afweten. In het voetbal heb je FIFA-scheidsrechters, die krijgen trainingen, die krijgen cursussen, die worden goed betaald. Dat moet hier ook natuurlijk.”

Ook Russell wil profesionele stewards

Onlangs gaf ook Mercedes-coureur George Russell aan dat de Formule 1 fulltime professionele stewards nodig heeft. De Brit is één van de bestuurders van de rijdersvakbond GPDA.

Max Verstappen kreeg onlangs in Mexico een tijdstraf van twintig seconden. Daarna liet onder andere de Britse FIA-steward Johnny Herbert zich zeer kritisch uit over Verstappen. Hij noemde diens racementaliteit ‘afschuwelijk’. In Mexico was bovendien Tim Mayer, zoon van McLaren-oprichter Teddy Mayer, één van de andere stewards. Ook dat was bijzonder, aangezien McLaren-coureur Lando Norris toen nog een serieuze rivaal van Verstappen was in de WK-strijd.

Afgelopen raceweekend in Brazilië reageerde de drievoudig wereldkampioen van Red Bull op alle commotie. Hij noemde de uitlatingen van Herbert ‘best abnormaal’.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!