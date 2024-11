Na een aantal controversiële duels tijdens de Amerikaanse triple header, vooral tussen titelkandidaten Max Verstappen en Lando Norris, pleit vakbondsvoorzitter George Russell opnieuw voor professionele stewards. De Engelsman twijfelt of de huidige regels moeten worden aangepast; volgens hem zouden consistente, beroepsmatige scheidsrechters veel effectiever zijn.

De afgelopen weken werd er veel commentaar geleverd op de hoeveelheid regels en de soms onduidelijke richtlijnen rondom inhalen en verdedigen. “Ik heb een reglementenboek nodig in de auto,” reageerde Max Verstappen nadat hij twee tijdstraffen kreeg uitgedeeld tijdens de Mexicaanse GP. George Russell, voorzitter van de vakbond voor Formule 1-coureurs, ziet echter weinig problemen met de huidige regels. Hij pleit juist voor professionalisering van de stewards, de ‘scheidsrechters’ die nu nog op vrijwillige basis oordelen over wat er op de baan gebeurt.

“Persoonlijk denk ik niet dat het reglementenboek moet worden verscheurd,” zei Russell voorafgaand aan de GP van São Paulo. “Er zijn slechts enkele kleine aanpassingen of toevoegingen nodig. Volgens mij is het allemaal vrij duidelijk. Richtlijnen zijn nu eenmaal noodzakelijk, maar we mogen niet vergeten dat het slechts richtlijnen zijn. Een geschreven reglement voor elk incident bestaat niet; het is aan de stewards om tot een oordeel te komen.”

Professionalisering

“Om te zorgen dat de richtlijnen consistent geïnterpreteerd worden, zou het beter zijn als we elke week dezelfde stewards hebben,” aldus Russell. “Daardoor kunnen de coureurs ook beter inschatten wat ze in bepaalde situaties kunnen verwachten. Ik denk daarom dat we een fulltime, professionele steward nodig hebben met een passend salaris. Hiermee bedoel ik niet dat de huidige stewards hun werk niet goed doen. Het zou gewoon bevorderlijk zijn als we elke week dezelfde scheidsrechters hebben.”

Russell gaf toe dat verdere verduidelijking van de richtlijnen nodig is. Soms wordt pas duidelijk wat een regel precies inhoudt wanneer de formulering op de proef wordt gesteld. “Sommige richtlijnen hebben het over onvoorzichtig of gevaarlijk rijgedrag,” legde de Mercedes-coureur uit. “Er is dus een zekere mate van interpretatie nodig. Daarom denk ik dat het reglement wel kan worden opgeschoond. Uiteindelijk is elk incident ook uniek.”

