Max Verstappen was wederom kort van stof tijdens de persconferentie in Brazilië. De Nederlander is de aanhoudende kritiek op zijn manier van rijden zat, en is daarom niet van plan om ook maar enigszins iets te veranderen voor de race in São Paulo. Verstappen heeft ook meteen een boodschap voor zijn critici.

Ook tijdens de persconferentie op de donderdag voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in São Paulo zit Max Verstappen wederom niet op zijn praatstoel. De Nederlander houdt zijn antwoorden kort, wanneer het gesprek op het verloop van zijn race in Mexico-Stad komt. Verstappen kwam tijdens de Grand Prix een week eerder rivaal Lando Norris meerdere keren op de baan tegen, en kreeg uiteindelijk twee tijdstraffen van tien seconden voor zijn acties.

Verandert Verstappen zijn manier van rijden voor de race in São Paulo? “Het is mijn tiende jaar, ik verander niets”, is de Nederlander duidelijk. “Soms win je en soms verlies je. Ik win graag, en verlies niet graag. Ik probeer gewoon het resultaat altijd te maximaliseren.”

‘Sommige mensen zijn irritant’

De Red Bull-coureur kreeg ook na de Mexicaanse race veel kritiek van analisten en oud-coureurs, waaronder Damon Hill, op zijn manier van rijden. Verstappen heeft gelijk een boodschap aan deze kenners. “Ik luister niet naar deze mensen. Ik ben een drievoudig wereldkampioen, ik weet wat ik doe.”

Verstappen vertelt verder dat hij wel naar “mensen die objectief zijn en dicht bij me staan” luistert. “En niet naar… nou ja, ik kan niet weer vloeken”, aldus de Limburger. “Sommige mensen zijn echt irritant. Ik weet wie dat zijn en besteed niet veel aandacht aan ze.” Verstappen wordt vervolgens veelvuldig gevraagd wie zijn naaste adviseurs dan wel zijn, maar daar weigert de Nederlander antwoord op te geven.

Verstappen verdedigt Pérez

Waar Verstappen wel nog antwoord op wil geven, is of hij zich eenzaam in de strijd om de wereldtitels voelt met de aanhoudende vormdip van teamgenoot Sergio Pérez sinds de Grand Prix van China. “Nou, ik denk dat het sinds China sowieso vrij moeilijk voor (Red Bull, red.) is”, neemt Verstappen zijn teamgenoot in bescherming. “Andere teams hebben ons ingehaald en hun prestaties verbeterd. Zelfs voor mij is het moeilijk om constant op het podium te komen. Als we aan onze auto werken, helpt dat natuurlijk ook voor Checo.”

