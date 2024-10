Red Bull-adviseur Helmut Marko is wederom niet mals in zijn kritiek op Sergio Pérez. De 81-jarige Oostenrijker is erg ‘teleurgesteld’ dat de Mexicaan in zijn thuisland weer een tegenvallend weekend beleefde. Marko vindt het daarnaast onbegrijpelijk dat Pérez aan het begin van zijn thuisrace ook nog eens een beginnersfout maakte. Voor Visa RB-coureur Liam Lawson heeft de adviseur wel lovende woorden over.

De vormdip van Sergio Pérez hield ook tijdens zijn thuisrace in Mexico aan. Ondanks dat de coureur hoopte om in zijn thuisland het tij te keren, eindigde Pérez uiteindelijk achteraan het veld en kwam hij als zeventiende over de finishlijn. Red Bull-adviseur Marko is daarom ook niet mals in zijn kritiek op de Mexicaan.

“We weten dat kwalificeren niet zijn sterkste punt is, maar uitgeschakeld worden in Q1 is erg teleurstellend”, zo opent Marko zijn analyse van Pérez’ slechte weekend in zijn column voor Speedweek. “Het feit dat een man met zijn ervaring de auto dan verkeerd positioneert in de startbox is onbegrijpelijk en erg jammer. Want zijn start was sensationeel. Checo kreeg een straf van vijf seconden voor de startovertreding.”

Tijdens de verdere race zelf ging het, volgens Marko, ook alleen maar van kwaad tot erger voor de Mexicaan, mede door het incident met Liam Lawson. “Daarna volgde een gevecht met Lawson, waarbij beide coureurs te onstuimig waren. Liam gaf zijn tegenstander zelfs de vinger. Hij verontschuldigde zich daar later voor en dat accepteerden we”, is Marko een stuk milder voor de Visa RB-coureur. “Helaas resulteerde dit gevecht in aanzienlijke schade aan de auto van Pérez. Met aanzienlijk verminderde downforce was Sergio’s auto niet meer snel genoeg om iets te doen.”

Complimenten voor Lawson

Lawson krijgt vervolgens wel nog een compliment van de 81-jarige Oostenrijker. “Ik was onder de indruk van zijn constante verbetering in Mexico”, zegt Marko. “Zonder de verprutste ronde van Tsunoda zou de Nieuw-Zeelander in de kwalificatie in de top tien zijn geëindigd. Tot nu toe heeft Liam Lawson zijn kwaliteiten bewezen en het vertrouwen in hem bevestigd.”

