Red Bull-adviseur Helmut Marko gooit nog eens olie op het vuur! Terwijl de positie van Sergio Pérez steeds meer onzeker wordt, verzekerde de Oostenrijker dat het nieuwe contract van Checo pas waarde heeft zodra hij begint te presteren. De Mexicaanse coureur liet de afgelopen maanden geregeld punten liggen. Visa RB-coureurs Tsunoda en Lawson staan ondertussen te popelen om hem te vervangen.

Vorige maand beloofde Helmut Marko al dat Pérez zijn stoeltje zal afstaan aan een jonge coureur. Inmiddels is het een publiek geheim dat zowel Yuki Tsunoda als Liam Lawson kans maakt op dat felbegeerde contract met Red Bull. Beiden hebben nog vijf Grands Prix om zichzelf te bewijzen bij de teamleiding. Toch heeft Checo op papier nog steeds een plekje verdiend naast Max Verstappen – in juli tekende hij al tweejarig contract.

‘Waardeloos contract’

Volgens Marko is dat contract echter ‘waardeloos’, zolang Pérez niet goed presteert. “Pérez heeft weliswaar een contract, maar de Formule 1 blijft een meritocratie”, zei de man uit Graz tegenover F1-Insider. “Als de prestaties niet goed zijn, zijn contracten waardeloos.” Marko kon verder bevestigen dat er aan het einde jaar van het jaar een nieuwe balans wordt opgemaakt.

LEES OOK: Motorproblemen Verstappen vallen mee: ‘Er zit ergens een lek’

“Aan het einde van het seizoen steken we de koppen bij elkaar en dan gaan we beslissen wie de beste coureur is voor Red Bull en de beste teamgenoot voor Max Verstappen“, besloot hij. Laatstgenoemde moest zijn titel het afgelopen jaar verdedigen van de aanvallen van Lando Norris. Tijdens het laatste raceweekend in Austin liep hij weer verder uit in het kampioenschap. Ondertussen verliest Red Bull steeds meer terrein – mede dankzij de matige optredens van Pérez wordt het team nu bijna ingehaald door Ferrari.

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!