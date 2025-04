Na ruim vier seizoenen bij Racing Bulls maakt Yuki Tsunoda dit weekend zijn debuut bij Red Bull. Liam Lawson werd na slechts twee races bij het hoofdteam al geslachtofferd. Tsunoda is de zoveelste coureur die zich mag meten met Max Verstappen. In aanloop naar de GP van Japan onthulde hij dat hij nuttige tips heeft gekregen van enkele voormalige Red Bull-coureurs.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie voorafgaand aan de GP van Japan verklaarde Tsunoda dat hij veel steun ervaart vanuit de Red Bull-familie. Zowel huidige als voormalige teamleden geven hem advies. De afgelopen jaren hebben immers behoorlijk wat coureurs de kans gekregen in de tweede Red Bull – ervaringsdeskundigen genoeg dus. Ex-teamgenoot Pierre Gasly waarschuwde hem alvast voor mogelijke valkuilen.

“I​k kreeg een bericht van Pierre dat hij met me wilde bellen over zijn ervaring bij Red Bull,” legde Tsunoda uit. “Hij vertelde me wat hij anders had moeten doen en wilde een paar ideeën delen die mogelijk van pas kunnen komen in de komende races. Dat was erg aardig van hem. Zijn tips waren erg nuttig.” Gasly werd in 2019 na zijn eerste seizoen bij het toenmalige Toro Rosso gepromoveerd naar Red Bull. Echter, na slechts twaalf races werd hij alweer vervangen door Alex Albon.

‘Bemoedigende berichten’

Ook Sergio Pérez, die vorig jaar door de Oostenrijkse renstal aan de kant werd gezet, wilde Tsunoda op weg helpen. “Checo heeft me ook benaderd. Eigenlijk heb ik van bijna alle coureurs binnen de Red Bull-familie wel iets gehoord. Het waren zeer bemoedigende berichten, ze hebben me enorm gesteund. Dat waardeer ik heel erg, ook omdat het coureurs zijn waar ik veel respect voor heb. Daar ben ik echt blij mee.”

Niet veel later schoof Pierre Gasly aan in dezelfde persconferentie. Over zijn gesprek met Tsunoda voorafgaand aan het raceweekend zei hij het volgende: “We hebben elkaar telefonisch gesproken, uiteraard ook over mijn promotie naar Red Bull destijds. Ik heb hem uitgelegd wat er toen niet werkte en wat ik anders had kunnen doen. Hij (Tsunoda, red.) heeft de ervaring en de snelheid. Ik heb twee jaar naast hem geracet en zijn pure snelheid gezien. Hij heeft een sterk karakter, maar dat betekent natuurlijk niet automatisch dat het een succesverhaal wordt. Ik wens hem en Liam (Lawson, red.) gewoon het beste.”

