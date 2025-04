Terwijl Yuki Tsunoda dit weekend zijn Red Bull-debuut maakt, keert Liam Lawson terug naar Racing Bulls. De 23-jarige coureur werd na slechts twee Grands Prix alweer teruggezet naar het neventeam. Op het circuit van Suzuka, een baan die hij goed kent, krijgt Lawson de kans om zich te revancheren voor zijn matige seizoensstart. Hij sluit niet uit dat hij ooit nog een tweede kans krijgt bij het hoofdteam.

“Ik denk dat we allemaal weten hoe het werkt in de Formule 1”, zei Lawson donderdag tegen Motorsport Week in Japan. “Dingen veranderen snel. Als ik terugkijk naar een jaar geleden, had ik niet eens een stoeltje. Toen was ik nog aan het hopen dat ik ooit weer zou mogen racen. Eind vorig jaar kreeg ik pas een kans bij Racing Bulls, en pas daarna kwam Red Bull om de hoek kijken. In twaalf maanden tijd is er dus veel gebeurd.”

Uiteraard baalt Lawson van zijn plotselinge exit bij Red Bull, al is hij voorlopig gefocust op de nieuwe uitdaging bij Racing Bulls. Gevoed door een enorme bewijsdrang hoopt hij dit weekend te scoren. “Voor mij is het belangrijk om in de auto te zitten en te bewijzen dat ik thuishoor in de Formule 1”, legde hij uit. “Wat betreft mijn toekomst kan ik alleen maar laten zien dat ik snel kan rijden.” Lawson verklaarde dat hij een tweede kans bij Red Bull niet uitsluit, mits hij zich de komende tijd kan bewijzen.

Nieuwe promotie naar Red Bull?

“Het maakt zeker deel uit van het gesprek”, zei hij over een mogelijke nieuwe promotie, met de kanttekening dat hij daar zelf geen controle over heeft. “Ik kan me alleen maar focussen op het racen”, lichtte hij toe. “Daarom ben ik niet zo bezig met waar het naartoe gaat – ik denk er niet echt over na.” De plotselinge rijderswissel kwam wel als een verrassing voor de 23-jarige Nieuw-Zeelander, die graag nog een laatste kans had willen krijgen op Suzuka, een circuit dat hij goed kent.

“Zo vroeg had ik het (een rijderswissel, red.) nooit verwacht, maar het is niet mijn beslissing”, verzuchtte hij. “Ik moet nu gewoon het maximale halen uit deze kans en uit het feit dat ik nog steeds in de Formule 1 zit. Natuurlijk werd ik verrast door het nieuws. In China had ik nog geen idee, het werd pas de maandag of dinsdag daarna besproken. Ik was me aan het voorbereiden op Japan en toen kreeg ik het telefoontje.” Met het oog op het weekend met Racing Bulls heeft Lawson alle vertrouwen in een goede afloop. “Alle ingrediënten zijn er”, besloot hij. “Ik hoop dat ik me op mijn gemak voel – dat zullen we dit weekend ontdekken.”

