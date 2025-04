Het Red Bull-debuut van Yuki Tsunoda komt steeds dichterbij! Over een paar uur begint het raceweekend in thuisland Japan; dan komt de 24-jarige coureur voor het eerst in actie in de RB21. Slechts een week geleden erfde hij het stoeltje van Liam Lawson, die na twee Grands Prix werd teruggezet naar Racing Bulls. Tsunoda vertelt over de ‘vreemde’ gang van zaken en het feit dat topadviseur Helmut Marko hem nog steeds niet heeft benaderd.

“Het eerste telefoontje dat ik kreeg, was van Christian Horner, niet van Helmut Marko,” onthulde Tsunoda tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van Japan. “Dat was vlak na het raceweekend in China. Hij zei dat ik me moest voorbereiden op een aantal veranderingen. Dat was dinsdag, als ik het me goed herinner.” Twee dagen later maakte Red Bull wereldkundig dat de jonge Japanner, na ruim vier seizoenen bij Racing Bulls, het stoeltje naast Max Verstappen zou bezetten.

“Verrassend genoeg heeft Helmut Marko me nog niet gebeld,” vervolgde Tsunoda. “Dat is hoogst ongebruikelijk. Ik weet niet zeker of hij druk was met andere dingen of iets dergelijks. Zelf kan ik niet wachten om te zien hoe hij op deze rijderswissel reageert. Maar ja, het is wel vreemd. Van de Formule 3 tot de Formule 1 heeft hij me altijd gebeld, maar deze keer dus niet. Ik weet zeker dat er niets aan de hand is – we hebben nog steeds een goede relatie. Ik ben gewoon benieuwd naar zijn reactie.”

‘In de buurt van Max komen’

Met het oog op zijn aankomende Red Bull-debuut richt Tsunoda zich op de doelen die hij en het team hebben gesteld. “Ik moet zo dicht mogelijk bij Max (Verstappen, red.) zien te komen,” lichtte hij toe. “Dat zal hoe dan ook een goed resultaat opleveren,” prees hij de Nederlandse kampioen. “Daarmee kan ik ook de strategie van het team ondersteunen. Ze hebben duidelijk gezegd dat Max de hoogste prioriteit heeft, wat ik volledig begrijp. Hij is een viervoudig wereldkampioen en heeft tot nu toe – zelfs met een lastige auto – erg goed gepresteerd.”

LEES OOK: Lawson verrast door Red Bull-degradatie: ‘Had graag meer tijd gewild’

“Zolang ik maar in de buurt van Max kom,” herhaalde Tsunoda. “Daarnaast wil ik het team verder op weg helpen met mijn feedback. Ze leken erg blij met mijn aanwijzingen tijdens de post-season test in Abu Dhabi, dus daar ga ik gewoon mee door.” Eerder zou de Red Bull-top, onder wie Helmut Marko, hebben getwijfeld over een promotie voor Tsunoda omdat zijn feedback niet goed genoeg was. Tijdens zijn vuurdoop op Suzuka zal de Japanner het tegendeel willen bewijzen.

Na een kleine stoelendans ziet de bezetting bij de twee Red Bull-teams er vanaf de GP van Japan heel anders uit (Red Bull Content Pool)

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.