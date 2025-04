Liam Lawson geeft eerlijk toe zijn degradatie naar het Red Bull-neventeam Racing Bulls totaal niet te hebben zien aankomen. De Nieuw-Zeelander kreeg vanuit de leiding van het team niet het idee dat een rijderswissel eraan zat te komen. Lawson had graag wat meer tijd gehad, en op circuits die de coureur wel kende, om zich als Red Bull-coureur te bewijzen.

Terwijl Yuki Tsunoda uitkijkt naar het Japanse Grand Prix-weekend en zijn debuut bij Red Bull, heeft Liam Lawson minder reden tot juichen. De Nieuw-Zeelander presteerde tijdens zijn eerste twee raceweekenden van het seizoen ondermaats, en kwam tijdens de kwalificaties steeds niet verder dan Q1. Toch zag Lawson zijn rijderswissel met Tsunoda niet aankomen.

“Het was zeker een schok, om eerlijk te zijn”, vertelt de inmiddels weer Racing Bulls-coureur tegen Sky Sports. “Ik zag het niet aankomen. De gesprekken die we hadden ook rond die tijd, die gingen voor mijn gevoel niet in die richting (dat hij plaats moest maken voor Tsunoda, red.).”

‘Graag meer tijd gehad’

Hoewel Lawson tijdens de twee openingsraces geen enkel punt pakte, vindt hij het frustrerend dat hij zo weinig tijd in de RB21 heeft gekregen. “Ik had natuurlijk meer tijd willen hebben. Het was een lastige start aangezien we op plekken reden waar ik nog niet eerder had geracet”, vervolgt de Nieuw-Zeelander. “Het was een lastig eerste weekend in Melbourne, en China was natuurlijk een sprintweekend. Als we naar plekken waren gegaan waar ik wel eerder had gereden, had dat zeker geholpen met hoe lastig de auto was. Ik had die kans graag gewild.”

