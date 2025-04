Voormalig Red Bull-coureur Sergio Pérez heeft gereageerd op de interne perikelen bij zijn oude team. De renstal ruilde na twee Grands Prix Liam Lawson al om met Yuki Tsunoda, waardoor het nu de beurt is aan de Japanner om de moeilijk bestuurbare Red Bull-bolide te temmen. Pérez ziet hoe nu pas bij iedereen het besef dat de auto’s moeilijk te besturen zijn, indaalt, iets waar de Mexicaan zelf al eerder achterkwam.

Afgelopen december maakte Red Bull bekend met onmiddellijke ingang het contract van Sergio Pérez op te zeggen. Het 2024-seizoen van de Mexicaan viel zo tegen dat Red Bull vervroegd de stekker uit de samenwerking trok. Pérez speelde eerder een belangrijke rol bij het winnen van de constructeurstitels in 2022 en 2023, maar kon in zijn laatste jaar voor de Oostenrijkse renstal geen indruk maken. De wispelturige RB20 was te moeilijk te besturen voor de ervaren coureur.

“Ik heb toen niet kunnen laten zien waartoe ik in staat ben als coureur”, vertelt Pérez openhartig aan Formula1.com. “Nu realiseren mensen zich ineens hoe moeilijk het is om de auto te besturen.” Volgens de coureur is een moeilijk bestuurbare bolide geen recent probleem bij Red Bull. “Toen ik bij Red Bull kwam, waren er geweldige coureurs die het moeilijk hadden: Alex Albon en Pierre Gasly. Ik heb zo lang bij Red Bull gereden dat iedereen vergat hoe moeilijk de auto is om in te rijden, dus dat was lastig.”

‘Yuki heeft het talent’

Doordat Pérez’ ontslag zo laat in het seizoen kwam, staat de Mexicaan momenteel voor het eerst in veertien jaar niet op de Formule 1-grid. Toch koestert de coureur geen enkel wrok richting zijn oude team. “Ik wil echt dat de ploeg het goed doet”, vervolgt Pérez. “Ik heb er nog vrienden en ik heb vier jaar met ze doorgebracht. Het is gewoon heel moeilijk om over te praten.”

En wat zijn Pérez zijn verwachtingen voor Yuki Tsunoda, die op het punt staat zijn debuut voor het team te maken op Suzuka? “Yuki heeft het talent, heeft de snelheid en, nog belangrijker, de juiste mentaliteit om ermee om te gaan. Ik hoop dat ze zullen slagen.”

