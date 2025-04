Terwijl Yuki Tsunoda dit weekend zijn Red Bull-debuut maakt, keert Liam Lawson terug naar Racing Bulls. De 23-jarige coureur werd na slechts twee Grands Prix alweer teruggezet naar het neventeam. Op het circuit van Suzuka, een baan die hij goed kent, krijgt Lawson de kans om zich te revancheren voor zijn matige seizoensstart. Bovendien beschikt hij bij Racing Bulls over een competitieve bolide.

“Ik kan niet wachten om dit weekend in Japan te racen,” reageerde Lawson in aanloop naar de Grand Prix. “Suzuka is een van mijn favoriete circuits op de kalender. Dit weekend biedt een geweldige kans voor mij. Ik ga weer voor Racing Bulls rijden en kijk er enorm naar uit om met het team samen te werken. Zoals altijd zal ik alles geven.” De Nieuw-Zeelander hoopt zich te onderscheiden in de beter voorspelbare VCARB 02.

Puntenjacht op Suzuka

Zijn nieuwe teamgenoot, de 20-jarige Isack Hadjar, mikt eveneens op een sterk resultaat in Suzuka. De Frans-Algerijnse rookie jaagt op zijn eerste Formule 1-punten. Hij beschouwt Japan als een van zijn favoriete landen en is bekend met het befaamde Suzuka International Racing Course. “Ik ben erg enthousiast om in Japan te zijn,” liet Hadjar weten. “Het is waarschijnlijk mijn favoriete bestemming op de kalender. Ik ben benieuwd naar de absurde snelheden en wat we als team kunnen bereiken. Het doel is uiteraard om voor punten te vechten.”

LEES OOK: Meer Japans talent komt in actie op Suzuka: ‘Droom die uitkomt’

Na twee moeizame Grands Prix werd Lawson vorige week teruggezet naar Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich herhaaldelijk op de laatste plaats en wist geen punten te scoren voor het team. Racing Bulls-veteraan Yuki Tsunoda erft zijn stoeltje en maakt eindelijk zijn langverwachte debuut bij het hoofdteam. Het heeft liefst vier seizoenen geduurd voordat de coureur uit Sagamihara mocht promoveren. Beter laat dan nooit, zullen de Japanse fans denken.

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.