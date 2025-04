Yuki Tsunoda maakt dit weekend zijn Red Bull-debuut tijdens zijn thuisrace in Japan. De 24-jarige coureur is echter niet de enige Japanner die op Suzuka proeft van het Formule 1-geweld. Als onderdeel van het programma voor onervaren coureurs zet Alpine de 31-jarige Ryo Hirakawa in de auto van Jack Doohan. De Japanner komt gedurende de eerste vrije training in actie namens het team uit Enstone.

Ryo Hirakawa voegde zich in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen bij Alpine. Naast zijn rol in het WEC-team van Toyota maakt hij deel uit van de reservebank van de Fransen. In 2017 werd hij kampioen in de Super GT en in 2020 eindigde hij als tweede in de Super Formula. De vrije training op Suzuka wordt zijn tweede officiële Formule 1-sessie, nadat hij vorig jaar voor McLaren meereed in Abu Dhabi.

Rookie-regeling

“Ik ben erg enthousiast, ik kan niet wachten om dit weekend de A525 te besturen,” reageerde Hirakawa in een officieel persbericht. “Ik denk terug aan 2007, toen ik voor het eerst de Japanse GP bezocht. Dat was toen nog op het circuit van Fuji. Sindsdien werk ik keihard aan mijn eigen racecarrière, dus om nu zelf in de auto te stappen tijdens het Japanse raceweekend is een droom die uitkomt. Ik ben erg goed voorbereid en ga hier intens van genieten. Ik ben iedereen bij Alpine ontzettend dankbaar voor deze kans.”

Formule 1-teams moesten de afgelopen jaren twee keer per seizoen verplicht een rookie in de auto zetten tijdens een vrije training. In 2025 is dat aantal echter verdubbeld; teams moeten nu vier keer per jaar een onervaren coureur inzetten. Met het grote aantal stratencircuits en liefst zes sprintweekenden is dat makkelijker gezegd dan gedaan, al hebben oplettende fans al een maas in de wet ontdekt. Meerdere teams hebben in 2025 al rookies in de vaste line-up, waardoor zij deels aan deze verplichting voldoen.

