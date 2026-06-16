Isack Hadjar laat zich niet afschrikken door zijn rol als teamgenoot van Max Verstappen. Waar meerdere coureurs het de afgelopen jaren moeilijk hadden naast de viervoudig wereldkampioen, kijkt de Fransman juist met bewondering naar de prestaties van de Nederlander. Vooral in de data ziet Hadjar waarom Verstappen al jarenlang de maatstaf is binnen de Formule 1. “Hij is consistent en ook op een enorm hoog niveau”, aldus Hadjar.

Na een sterk rookieseizoen promoveerde Isack Hadjar dit jaar naar Red Bull, waar hij de teamgenoot werd van Max Verstappen. De Fransman geeft toe dat hij soms nog altijd beseft hoe bijzonder die situatie is. “Soms sta ik er wel bij stil en kijk ik terug en dan denk ik: ‘Ik heb het toch maar mooi gehaald.’ Op andere momenten denk ik: ‘Dit is precies waar ik thuishoor.’ Ik heb het dus allebei”, vertelde Hadjar aan Viaplay in Barcelona.

LEES OOK: FIA erkent belang van simracen, wil officieel kampioenschap lanceren

‘Op een enorm hoog niveau’

Volgens Hadjar wordt pas echt duidelijk hoe goed Verstappen is wanneer je zijn data van dicht bij kunt bestuderen. De Fransman ziet nauwelijks zwakke punten bij zijn teamgenoot. “Het is al heel wat als je in één bocht sneller bent dan Max. Dat betekent al dat je heel goed bezig bent. Iedere teamgenoot die ik heb gehad had ergens wel een zwakke plek. Soms ben je een heel weekend sneller in bepaalde bochten. Maar met Max is dat anders. Hij is consistent en ook op een enorm hoog niveau. Dat is indrukwekkend”, aldus Hadjar.

Hadjar benadrukt dat hij nooit nerveus is geweest over de samenwerking met Verstappen. Toen hij hoorde dat hij promotie maakte naar Red Bull, overheerste vooral enthousiasme. “Ik was eerder enthousiast. Als we maar gelijke auto’s hebben, wat we nu hebben, weet ik dat het wel goed zal komen. Dat is hoe een Formule 1-team werkt. Het zou raar zijn als zij het niet voor elkaar zouden krijgen om twee auto’s goed te laten presteren”, besloot de Fransman.

NU ONLINE: 45 pagina’s Racespecial GP Catalonië: ons online magazine vanuit Barcelona met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.