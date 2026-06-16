De FIA wil een volgende stap zetten in de wereld van het simracen. De autosportfederatie maakte maandag bekend op zoek te zijn naar een partner voor de organisatie van een officieel simracekampioenschap. Geïnteresseerde partijen zijn opgeroepen om voorstellen in te dienen voor nieuwe competities die in samenwerking met de FIA kunnen worden opgezet. Simracen is niet alleen populair onder gamers; ook coureurs als Max Verstappen zijn vaak op het virtuele asfalt te vinden.

In de aankondiging benadrukt de FIA dat simracen de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. “Simracen wint enorm aan populariteit en trekt niet alleen gamers en autosportliefhebbers aan, maar ook professionele coureurs zoals Max Verstappen”, luidt de verklaring. Hoewel de FIA al eerder betrokken was bij verschillende e-sports-evenementen, ontbrak het tot nu toe aan een grootschalig kampioenschap waarin de beste simracers ter wereld rechtstreeks de strijd met elkaar aangaan.

Belangrijke mijlpaal

De eerste details wijzen erop dat de federatie grotere ambities heeft dan bij eerdere projecten. In de oproep wordt gesproken over een internationaal format, wat erop duidt dat de FIA mikt op een mondiaal kampioenschap met deelnemers uit alle hoeken van de wereld. Volgens FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem is deze nieuwe stap richting een simkampioenschap een ‘belangrijke mijlpaal’ voor de organisatie.

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“E-sports is een van de meest toegankelijke en snelst groeiende vormen van competitie”, liet de Emirati weten. “Het creëert nieuwe mogelijkheden voor mensen over de hele wereld om zich met de autosport bezig te houden. Deze oproep tot het indienen van voorstellen markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de e-sportsstrategie van de FIA. We zien kansen om duurzame groei te ondersteunen en nieuwe doelgroepen aan te spreken.”

Dat de FIA in haar aankondiging expliciet verwijst naar Max Verstappen is veelzeggend. De viervoudig wereldkampioen geldt al jarenlang als een van de bekendste ambassadeurs van simracen en heeft met zijn eigen team een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van deze e-sport. Verstappen Racing biedt bovendien een platform voor talentvolle simracers om zich door te ontwikkelen tot professionele coureurs. Zo nam Verstappen in 2025 deel aan de NLS met Chris Lulham, een Brits simracetalent dat onder de hoede van Verstappen succes boekt op echte circuits.

Max Verstappen en Chris Lulham tijdens NLS9 op de Nürburgring (ANP)

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