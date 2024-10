Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft goed nieuws voor de fans van Max Verstappen. Volgens de Oostenrijker vallen de problemen aan de motor van Verstappen wel mee. De drievoudig wereldkampioen moest op de vrijdag VT2 vroegtijdig beëindigen, vanwege problemen aan de krachtbron. Teambaas Christian Horner sluit echter een gridstraf nog niet helemaal uit.

Voor Verstappen verliep zijn eerste dag in Mexico-Stad niet zoals de Nederlander had gehoopt. Motorproblemen aan zijn RB20 zorgden ervoor dat de Red Bull-coureur zijn tweede vrije training vroegtijdig moest beëindigen. Eerder op de vrijdag, tijdens VT1, kampte Verstappen ook al met motorproblemen.

“Het is hetzelfde probleem”, bevestigt Marko aan ORF na VT2. “We zijn nu aan het uitzoeken waarom het weer is opgedoken, maar het is inmiddels verholpen.” De Oostenrijker stelt de fans van de drievoudig wereldkampioen gelijk gerust. “Het is geen ernstig probleem. Het moet gewoon worden opgelost. Er zit ergens een lek. Het enige voordeel voor Verstappen is dat hij niet veel tijd heeft gemist door zijn motorprobleem, want de tweede training stond in het teken van de banden voor 2025.”

Gridstraf

Is Verstappen dan voorlopig veilig voor een gridstraf, als het probleem aan de krachtbron meevalt? Teambaas Christian Horner wil zover nog niet gaan. “Ik denk niet dat je ooit veilig bent, zoals we zagen in (VT1, red.), maar hopelijk is dat slechts een klein probleem. Ik denk dat het meer een vraag is voor onze motorpartner (Honda, red.) hoe comfortabel zij zich voelen aan het einde van het jaar. Maar je zit altijd op de limiet”, besluit de Brit.

