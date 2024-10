De tweede training van de GP Mexico, vanwege een bandentest van Pirelli een half uur langer dan normaal, draait voor Max Verstappen uit op een fiasco. De motorproblemen van zijn RB20 blijken hardnekkiger dan gedacht. Carlos Sainz noteert de snelste tijd, George Russell rijdt opnieuw tonnen aan schade.

De tweede vrije training in Mexico is een ongebruikelijke: op verzoek van Pirelli, dat bandensoorten voor 2025 wil testen, duurt die een half uur langer. Alle coureurs rijden daarom een specifiek programma met ongemarkeerde en ook onbekende banden. De vijf coureurs die VT1 hebben gemist, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Zhou Guanyu en Lando Norris, krijgen in tegenstelling tot de rest een half uur om naar eigen wens en bandensoort in te vullen.

De sessie is nog geen kwartier onderweg, wanneer die alweer wordt stilgelegd. George Russell gaat er, net als zijn vriend en Williams-coureur Alex Albon eerder op de dag, hard vanaf. “Hij is fysiek in orde, maar het was een crash met behoorlijke impact”, verklaart een woordvoerder van Mercedes. De F1 W15 ligt er in bocht 8 (foto) zwaar beschadigd bij, een nieuwe forse kostenpost. De Brits is ongedeerd, voor zijn monteurs wacht net als vorige week in Austin opnieuw een lange avond van herstel- en opbouwwerk.

Ook aan Max Verstappens RB20 wordt in Red Bulls garage hard gewerkt. De wereldkampioen klaagt in zijn eerste ronde over een ‘raar geluid’ van de motor. “Dit is niet normaal”, oordeelt hij. Uit voorzorg wordt hij naar binnen geroepen. Verstappen is niet de enige die VT2 beroerd start. Charles Leclerc en Albon wachten in de garage geduldig of de herstelwerkzaamheden aan hun auto’s tijdig gefixt kunnen worden. De Brit reed zijn FW46 in VT1 aan puin en veroorzaakte bij die crash ook flinke schade aan de Ferrari van Oliver Bearman, die de auto van de Monegask in die sessie bestuurde.

De opruimwerkzaamheden duren twintig minuten. Leclerc en Verstappen kunnen halverwege eindelijk aan hun trainingswerk beginnen. De Monegask is zorgenvrij, Verstappen daarentegen staat snel weer in de garage. De motorproblemen blijken dusdanig ernstig dat doorrijden onverantwoord is: voor hem is de tweede training klaar met vier onbruikbare ronden als resultaat. Na negentig testminuten klokt Carlos Sainz de beste tijd. Voor wat het waard is op banden voor 2025, waarvan niemand weet welke soort het is. Oscar Piastri en Yuki Tsunoda completeren de top-3.

