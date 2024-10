Sergio Pérez is gewaarschuwd. Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult namelijk dat Red Bull aan het einde van het huidige seizoen met elkaar om de tafel gaat zitten om de toekomst van de Mexicaan te bepalen. Teambaas Christian Horner vertelt wel hoe Pérez zijn plaatsje in het team eventueel nog kan redden.

De Mexicaanse coureur zit al sinds de Grand Prix van Miami in een vormdip, en lijkt daar met zicht op zijn thuisrace nog altijd niet uit te kunnen komen. McLaren heeft mede door de mindere prestaties van Pérez Red Bull in het constructeurskampioenschap kunnen inhalen. Red Bull-adviseur Marko voert daarom de druk op Pérez weer op.

LEES OOK: Verstappen blikt vooruit op GP Mexico: ‘Ziet er veelbelovend uit’

“Pérez heeft misschien een contract, maar Formule 1 is een meritocratie”, vertelt Marko over het toekomstperspectief van Pérez, aan F1 Insider. “Als de prestaties niet goed zijn, zijn zelfs contracten nutteloos. Aan het einde van het seizoen gaan we samen zitten en beslissen we wie de beste teamgenoot is voor Verstappen bij Red Bull.”

‘Hopelijk geeft de steun in Mexico een boost’

Eén manier waarop Pérez nog kan laten zien dat hij toch bij Red Bull thuishoort, is door zich te focussen op punten pakken voor zijn team voor het constructeurskampioenschap. Niet alleen kampioenschapsleider McLaren is namelijk een gevaar voor de Oostenrijkse renstal, maar ook Ferrari heeft nog maar een achterstand van acht punten op Red Bull.

LEES OOK: Nieuw hoofdstuk voor Daniel Ricciardo? Horner staat open voor een samenwerking

“(Ferrari is, red.) heel erg sterk geweest (in Austin, red.)”, analyseert Horner de situatie voor Red Bull, tegenover Motorsport Week. “En ze hebben twee coureurs die vooraan meedoen. McLaren, hun coureurs, hebben ook niet veel achterstand. Dus, weet je, dat is waar we Checo echt nodig hebben voor de constructeurs. Hopelijk geeft de steun die hij in Mexico krijgt hem die boost.”

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!