Max Verstappen kijkt uit naar de aanstaande GP van Mexico. Het tweede hoofdstuk in de Amerikaanse triple header wordt dit weekend afgewerkt op het iconische Autódromo Hermanos Rodríguez. De afgelopen jaren was Verstappen heer en meester in Mexico-Stad. Na een succesvol weekend in Austin hoopt de Nederlander opnieuw te profiteren van zijn geüpgradede RB20.

“De GP van Mexico is altijd een geweldige race,” stelt Max Verstappen in een officieel persbericht. “De sfeer is altijd fantastisch, ook omdat het Sergio Pérez‘ thuisrace is.” Verstappens teamgenoot geniet een enorme populariteit in Zuid- en Midden-Amerika en is tevens de meest succesvolle Mexicaanse Formule 1-coureur aller tijden.

Ondanks de goede sfeer brengt het Autódromo Hermanos Rodríguez ook de nodige uitdagingen met zich mee. Zo bevindt het circuit zich ruim tweeduizend meter boven de zeespiegel. “Dat is altijd even wennen,” legt Verstappen uit. “Maar dat neemt niet weg dat ik altijd met veel plezier op dit circuit heb gereden. We hebben in Austin goede stappen gezet met de auto; de upgrades zagen er veelbelovend uit, al was het niet goed genoeg om de race te winnen.” Verstappen moest zich zondag achter de twee Ferrari’s dulden.

‘Punten blijven pakken’

“Het team werkt hard om deze laatste problemen op te lossen,” vervolgt hij hoopvol. “Het feit dat we de sprintrace wel gewonnen hebben, was voor ons allemaal een opsteker. Nu moeten we gewoon dit momentum vasthouden en punten blijven pakken in het kampioenschap.” Verstappen breidde zijn voorsprong in Austin uit met vijf punten – Lando Norris moet nu nog zevenenvijftig punten goedmaken om zichzelf tot kampioen te kronen.

In het verleden is Verstappen dikwijls succesvol geweest in de GP van Mexico. De Nederlander heeft in totaal vijf overwinningen in Mexico-Stad – daarmee is het Autódromo Hermanos Rodríguez zijn op één na succesvolste circuit, samen met de Red Bull Ring. De laatste drie edities heeft hij allemaal gewonnen. Bovendien kwam hij elke keer met een winstmarge van meer dan dertien seconden over de streep.

