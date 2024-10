Na de actie in de Verenigde Staten reist het Formule 1-circus door naar Mexico-Stad voor ronde twintig van het seizoen. Het is de tweede race in deze triple header en de strijd om het wereldkampioenschap is spannender dan ooit. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de Grand Prix van Mexico, zodat je geen moment hoeft te missen.

Het Autódromo Hermanos Rodríguez is de thuisbasis van de Grand Prix van Mexico, waar de fans op de tribunes altijd voor een ongelooflijke sfeer zorgen. De coureurs bereiden zich voor op een weekend op grote hoogte – letterlijk, want het circuit ligt op 2.200 meter boven zeeniveau, wat voor extra uitdagingen zorgt door de ijlere lucht. Het circuit is 4,304 km lang en telt 17 bochten. Het ronderecord is in handen van Valtteri Bottas met een 1.17,774.

Max Verstappen kende een moeizame race in Austin. Na een sublieme sprintrace overwinning op de zaterdag, blijft de Nederlander Lando Norris nipt voor en behoudt hij zijn derde plaats. Charles Leclerc heeft een ijzersterke race gereden en won de grote prijs van de Verenigde Staten. De afgelopen drie jaar wist Verstappen te winnen op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Lukt het de drievoudig wereldkampioen dit weekend om er vier op rij van te maken?

Hoe laat begint de GP van Mexico 2024?

LET OP: Dit zijn Nederlandse tijden, vandaar vrije training 2 van de GP van Mexico op zaterdag valt.

Vrijdag 25 oktober

20:30 – 21:30 uur 1e vrije training

Zaterdag 26 oktober

00:00 – 01:00 uur 2e vrije training

19:30 – 20:30 uur 3e vrije training

23:00 – 00:00 uur kwalificatie

Zondag 27 oktober

21:00 – 23:00 uur race

